Украинцам следует учесть дополнительные графики отключения света в Запорожье и области на 27 января.

«Запорожьеоблэнерго» составило подробные графики отключения света в Запорожье и области на 27 января из-за плановых работ, пишет Politeka.net.

Такую информацию предоставили в «Запорожьеоблэнерго» .

Из-за плановых работ часть жителей города временно останется без электроснабжения. Графики отключения света в Запорожье и области на 27 января будут действовать по десяткам адресов.

С 09:30 до 15:30 из-за планового ремонта обесточат дома на улицах:

Вузивська — № 33;

Героив Крут (12 Квитня) — № 24–76, 69–81, 43Б, 45, 47, 49, 53–57, 60, 61, 65, 65Б;

Ивана Огиенка (Гастелло) — № 1–7, 2–8;

Перспектывна — № 3, 5, 7;

Финальна — № 2, 6;

Фундаментальна — № 3;

шосе Пивничне — № 22Д

С 10:00 до 16:00 часов снова будут проводить плановый ремонт, однако обесточивания касаются других улиц Запорожья:

Архитектурна - № 70, 72;

Виктора Духовченко (Цюрупы) - № 42-64, 67-89;

Евгения Адамцевича (Тимиразева) - № 196-224, 243-275;

Игоря Сикорского - № 218-232;

Курортна — № 48, 50–96, 98, 57–61, 63, 65–103;

Мальовныча - № 47-91, 52-106.

Выключение электричества будет продолжаться и в области. В частности, с 9 до 17 часов обесточивания охватят следующие населенные пункты:

с. Софиивка:

ул. Молодижна - № 1, 2, 7, 8, 11, 12/1, 13, 14, 15;

Чаривна - № 6, 8, 13, 15, 21, 23;

пер. Першотравневый - № 1, 2, 7, 8, 9, 10, 12, 14

с. Биленьке:

ул. Прыбережна - № 7, 8

Энергетики рекомендуют заранее проверять актуальные графики отключения света в Запорожье и области на 27 января, планировать свое время с учетом возможных перерывов в электроснабжении и пониманием относиться к неудобствам, ведь работы направлены на улучшение стабильности и безопасности электросетей.

