З метою підвищення надійності електропостачання вводяться ремотні роботи, через які складено графіки відключення світла в Київській області на 27 січня.

Графіки відключення світла в Київській області на 27 січня будуть введені в частині населених пунктів регіону через ремонтні та профілактичні ремонти, пише Politeka.net.

Про тимчасові обмеження попередили кілька територіальних громад регіону з посиланням на «Київські регіональні електромережі».

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, «Київські регіональні електромережі» проводитимуть профілактичні роботи.

З 8 до 17 години обмеження охоплять такі населені пункти Київської області:

Кривець вулиці:

Зарічна — 1, 2, 6, 8, 10, 12, 16;

Кооперативна — 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18–33, 31А, 32, 33, 36–38, 41, 43–48, 50-А, 53, 53Б, 54, 56, 60, 62, 62А, 68, 70, 74, 76;

Садова — 1, 11, 34, 68, 70, 74, 85, 87, 89;

Стадіонна — 1–6, 8–10, 14, 15, 15/1, 15/3, 15/4, 15А, 16/2, 73;

Шевченка — 1, 1А, 3А, 4, 6, 8, 8А, 9–19, 22, 22А, 23–25, 27А, 30, 34, 35, 40, 43, 44А, 52

Ставище:

вул. Кооперативна — 34, 47

З 9 до 17 години знеструмлення вводяться в частині населених пунктів через планові ремонти в електромережах. Зокрема, обмеження будуть діяти в таких населених пунктах:

Гейсиха вулиці:

Біденка Миколи — 1–7, 7А, 9–19, 21, 23, 25, 26, 28, 30;

Капітули Ярослава — 1–12, 14, 16–18, 20, 21, 23;

Леніна — 1;

Миру — 1, 2, 4, 5, 7–9, 11, 13, 15, 17, 19, 21;

Степова — 1–23, 25, 27;

Федоренка — 18, 20, 22, 24, 26–30, 32–60, 64, 66–68, 70, 72, 76, 82А, 88;

Центральна — 30, 36, 38, 40–50, 52, 55, 57, 58, 60;

Шкільна — 1, 3–15, 18, 20, 22

Бесідка вулиці:

Гориста — 4–6, 8, 11, 17, 18, 20;

Зарічна — 1–3, 5, 7, 8, 10–15;

Калинова — 1–9, 10–32, 36, 37, 39–43, 45–48, 51, 54, 56, 57, 59, 60, 63, 66, 67;

Миру — 7;

Молодіжна — 1–18, 20–26, 28–36, 38–42, 45, 46, 48, 50–57, 59–62, 64, 68, 69, 71, 72, 74, 76, 84;

Надобенка — 12, 16, 19, 21, 24, 25, 28, 32–36, 41–45, 47, 48, 53–55, 60;

Першотравнева — 1/ТП-279;

Польова — 1, 1Б, 2, 4, 6, 8, 10–22, 24–26, 30, 37/1, 1/ТП-290;

Садова — 2, 5–10, 14;

Сонячна — 4, 6, 12, 15, 18, 23, 25, 26, 30, 31, 33, 35, 36, 38, 44, 46, 48–50, 53–56, 79;

Українки Лесі — 1–5, 8, 10–15, 17, 18, 20, 22–24, 27, 29–32, 35–37, 40, 42–45, 47, 49, 53, 83, 114;

Шевченка — 75;

Шевченко — 5/1, 16, 22, 23, 27, 30, 35, 38, 40, 42, 46, 48, 52, 52А, 55, 57, 60–63, 63А, 68, 70, 71А, 73, 74, 78–80, 83, 84, 89, 90, 93, 95–99, 102, 103, 105, 107, 109, 110, 112–114, 122, 124, 126, 157;

пров. Гористий — 1, 2, 5, 8А, 9, 9/2, 10

З 08:30 до 18:00 в межах Дмитpівської сільської територіальної громади не буде електрики в селі Бузове на вулицях:

Каштанова, 13;

Семиренка, 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 2; 2Б; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 8А; 9;

Солов’їна, К.Н.:5124;

Центральна, 100; 102; 104; 106; 108; 110; 118; 124; 128; 130; 130А; 134; 134А; 134Б; 134В; 13-Б; 15В; 15П; 19А; 21/1; 40; 42; 44; 46; 46А; 48; 50; 5042; 52; 54; 56; 56-Б; 58; 60; 62А; 62Д; 64; 66; 68; 70; 72А; 74; 75; 76; 78; 78А; 82; 86; 88; 90; 92; 94; 95/А; 96; 98.

Актуальну інформацію про відключення електроенергії, які публікує ДТЕК «Київобленерго», можна знайти на офіційному сайті компанії в розділі «Відключення».

