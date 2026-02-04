Українці можуть долучитися до «Програми екстреної підтримки засобів до існування», щоб отримати грошову допомогу для пенсіонерів у Запорізькій області.

Пенсіонери віком від 60 років можуть отримати одноразову грошову допомогу у Запорізькій області в межах спеціальної програми підтримки, пише Politeka.net.

Деталі повідомили організатори проєкту.

Українські громадяни можуть долучитися до «Програми екстреної підтримки засобів до існування», яка спрямована на допомогу людям, що постраждали внаслідок війни. Йдеться про надання фінансової підтримки для створення або відновлення джерел доходу.

Під час розгляду заявки розглядатиметься соціальна та фінансова вразливість домогосподарств. Пріоритет надаватиметься Внутрішньо переміщеним особам (ВПО) та/або мешканцям громади, які постраждали внаслідок військового конфлікту в Україні та мають щонайменше один із наведених нижче документів:

підтвердження реєстрації в населеному пункті, який входить до «Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії»

(перевіряється організацією самостійно на підставі офіційного Переліку);

(перевіряється організацією самостійно на підставі офіційного Переліку); медична довідка про поранення чи отримання психологічних травм внаслідок бойових дій;

підтвердження втрати годувальника внаслідок бойових дій;

довідка про інвалідність внаслідок війни;

акт про пошкоджене/зруйноване майно;

довідка ВПО;

посвідчення учасника бойових дій.

А також відповідати принаймні одній з категорій вразливості:

ВПО

домогосподарства, в яких принаймні один член родини

віком 50+ є безробітним

віком 50+ є безробітним з 3-ма і більше дітьми віком до 18-ти років

з дітьми до 2-х років

з дітьми віком до 18-ти років, очолювані

матір’ю-одиначкою або батьком-одинаком

з членами родини з особливими потребами у здоров'ї (люди з інвалідністю 1 або 2 групи, хронічними захворюваннями та/або ті, хто потребує дорогого лікування тощо)

домогосподарства, що складаються лише з людей похилого віку (60+)

усі члени якого віком 18-49 років є безробітними

Сума грошової допомоги в Запорізькій області залежить від обраного напряму діяльності й становить від 29 тис. до 42 тис. грн. Зокрема, на птахівництво передбачено 30 тис. грн, на виробництво м’ясної та молочної продукції — 42 тис. грн, на свинарство — 31 тис. грн, на бджільництво, козівництво чи кролівництво — 29 тис. грн. Аналогічну суму можуть отримати ті, хто планує займатися харчовим виробництвом або сервісними послугами.

Заявки приймаються до 8 лютого, потрібно заповнити анкету за посиланням.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО у Запорізькій області: де можна отримати 42 тисячі та хто у списку щасливчиків.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі: хто скористається цією підтримкою.

Як повідомляла Politeka, Доплати для пенсіонерів у Запоріжжі: частина українців потішать непоганою надбавкою, кому пощастить.