Новий графік руху поїздів у Харківській області запровадили через загострення безпекової ситуації, тож розповідаємо детальніше про зміни.

Новий графік руху поїздів у Харківській області почав діяти з 2 лютого і передбачає тимчасове скорочення маршрутів низки приміських електропоїздів, повідомляє Politeka.

В АТ "Укрзалізниця" пояснили, що рішення про новий графік руху поїздів у Харківській області ухвалили після трагічних подій 27 січня, коли поблизу села Язикове Барвінківської громади було атаковано пасажирський склад.

У компанії наголосили, що безпека пасажирів та працівників залізниці залишається пріоритетом, тому розклад довелося оперативно переглянути.

За інформацією перевізника, з 2 лютого шість електропоїздів у Харківській області курсують за скороченими маршрутами.

Йдеться про приміські рейси, якими щодня користуються мешканці регіону для поїздок на роботу, навчання та у справах.

Новий графік руху поїздів виглядає аким чином: №6809 Близнюки – Дубове (замість Близнюки – Гусарівка); №6812/6822 Дубове – Харків-Пасажирський (замість Гусарівка – Харків-Пасажирський).

№6815 Лозова – Дубове (замість Лозова – Гусарівка); №6816/6826 Дубове – Харків-Пасажирський (замість Гусарівка – Харків-Пасажирський).

№6823/6813 Харків-Пасажирський – Дубове (замість Харків-Пасажирський – Гусарівка); №6808 Дубове – Близнюки (замість Гусарівка – Близнюки).

Усі зміни мають тимчасовий характер і запроваджені виключно з міркувань безпеки. В "Укрзалізниці" зазначили, що про повернення до звичних маршрутів пасажирів поінформують окремо, щойно це стане можливим з урахуванням ситуації в регіоні.

