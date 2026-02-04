Прогноз погоди на тиждень з 5 по 11 лютого у Запоріжжі передбачає мінливу температуру та переважно хмарні дні з короткочасними опадами.

Прогноз погоди на тиждень з 5 по 11 лютого у Запоріжжі дає змогу місцевим мешканцям підготуватися до різких перепадів температури, повідомляє Politeka.

За інформацією із платформи sinoptik.ua, прогноз погоди на тиждень з 5 по 11 лютого в Запоріжжі виглядає так:

5 лютого температура вночі опуститься до -9°, вдень очікується -6°, вітер до 5 м/с. День буде повністю хмарним, без опадів.

6 лютого вночі ще буде морозно -8°, вдень -2°, вітер помірний. У місті хмарність триматиметься з ранку до вечора, сніг чи дощ не прогнозують.

7 лютого синоптики прогнозують невелике потепління: вдень температура досягне +1°, вночі -2°. Удень можливий дрібний дощ, який припиниться до вечора.

8 лютого день знову буде похмурим. Вночі та вранці очікується дрібний дощ зі снігом, який посилиться до сильного снігу до середини дня. Температура коливатиметься від -1° до 0°, вітер 1,3–4,1 м/с.

Прогноз погоди на тиждень з 5 по 11 лютого у Запоріжжі також передбачає відносно тепліші дні. 9 лютого вдень прогнозують -11°, вночі +1°, опадів не очікують, хмарність збережеться.

10 лютого температура знизиться до -11° вдень і -4° вночі, день залишиться похмурим без опадів. 11 лютого вночі буде -9°, вдень -1°, зберігатиметься хмарна погода без опадів.

Таким чином, мешканцям облцентру слід готуватися до холодних ранків та вечорів, а також до короткочасних снігових опадів 8 числа.

Вітри будуть слабкими або помірними, а денна температура коливатиметься близько нуля, що робить дні відносно теплішими порівняно з нічними показниками. Нагадаємо, що середня місячна температура у лютому очікується близько -2° морозу.

