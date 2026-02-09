Розроблено планові графіки відключення світла в Чернігові на тиждень через проведення робіт на міських електромережах з 10 лютого.

Графіки відключення світла у Чернігові на 10 лютого будуть діяти через планові роботи на електромережах міста, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у «Чернігівобленерго».

З 9 до 17 години графіки відключення електроенергії в Чернігові будуть діяти:

1-й Глухівський — 1, 1А, 3, 3А, 4, 6, 6А, 7, 9

2-й Глухівський — 1, 4, 5, 6, 6А, 8, 10, 12, 14, 16, 18

Алєксєєва — 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 66А, 68, 70, 70А, 72, 72А, 74, 74А, 76, 76А, 78, 80, 82, 84

Анатолія Погрібного — 1, 1А, 2, 2А, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 26, 26Б, 28, 28А, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52

Василя Будника — 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 27Б, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41А

Висока — 1, 1А, 1Б, 1В, 1Г, 1Д, 1Є, 1Ж, 1З, 1К, 1Н, 2, 2Д, 3, 4Б, 4Г, 5, 6, 7, 9, 11, 24А

Гарамів — 20, 22, 22А

Гетьмана Полуботка — 10, 128, 130

Глухівська — 1, 2, 2А, 2Б, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Городнянська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 8Б, 9, 10, 10А, 11, 13, 15, 17, 19, 21

Дмитра Самоквасова — 1, 2, 3, 4, 5, 6

Добровольців — 3, 5, 5А, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31

Єлецька — 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 12А, 14Б, 16, 16А, 18, 19, 20, 20А, 20Б, 22, 24

Земська — 65

Івана Виговського — 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 12А, 14

Інструментальна — 34

Кастуся Калиновського — 1, 2

Кирила Розумовського — 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 62В, 62Г, 64, 66, 72, 74, 74А, 76, 78, 80, 82, 91, 91А, 91Б, 93, 93А, 95, 95А, 97, 97А, 99, 99А, 151, 151А, 153, 153А, 153Б, 153В, 155, 155А, 157

Ковпака — 1

Корюківська — 1

Коцюбинського — 61, 63

Кропивницького — 151, 153, 155, 157

Кукушанка — 1

Леоніда Каденюка — 1–23, 6А, 15А, 17А, 23А

Литовська — 2, 2А, 2Б, 2В, 4, 7, 7А, 9, 11, 13, 15, 15А, 15Б, 15Г, 15Д, 17, 17А, 17Б, 19Б, 21, 21А, 23, 23А, 26, 28, 28А, 30, 32, 32А, 34, 34А, 36, 38, 40, 40А, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54А, 56, 56А, 58, 58А, 60, 60А

Льотна — 30, 32, 33, 35, 3А

Льотний — 3, 4, 5, 5Б, 6, 7, 9, 11, 13

Лугова — 58

Миру — 2, 2А, 4, 4А, 6, 6А, 6Б, 216–270

Михалевича — 15

Молчанова — 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 8А, 9, 11, 13, 15, 17

Олександра Довженка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8А, 10, 12, 12А, 14, 15

Олександра Тищинського — 3–49, 4А, 19А, 20А, 46Б

Партизанський — 1–35

Півці — 1, 1А, 1В, 3, 3А, 3Б, 3В, 4А, 5А

Пласту — 2А, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18А, 20, 22, 24, 26, 26А, 28, 30, 32

Полуботка — 6, 10, 63, 73, 75, 77А, 77Б, 83, 84А, 86, 88, 94, 96, 98, 100, 102, 108, 108А, 118, 122А, 124, 124А, 126А, 126Б, 128, 128А, 128Б, 130, 130А

Привітна — 2–21, 20А, 23, 25, 27, 27А

П’ятницька — 4, 4А, 6, 6/5, 8

Сагайдак — 1–36, 1А, 6А, 8А, 10А, 13Б, 14А, 15А, 24А

Сагайдак 1-й — 12, 17

Садова — 11А

Седнівський — 1, 1А, 3, 3А, 4, 7, 7А, 8, 8А, 9, 9А, 10, 11, 11А, 13А, 14, 14А, 15, 15А, 16, 18, 17Б

Січових стрільців — 1–29, 2А, 2Б, 30, 31, 33, 35, 37, 5А, 26А, 28А

Сонячна-Подусівка — 3–15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 2А, 2Б, 6А, 8А, 14А

Спортивна — 6, 32–95, 36А, 48/1, 59А, 62А, 64А, 77А

Старопосадська — 1, 2, 7, 19, 21, 23, 23А, 27

Старостриженська — 3–23, 6А, 14А, 18А, 23А

Стрілецька — 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14А, 18, 20, 22, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 40А, 40Б, 42, 42А, 44, 44А, 46, 48, 50, 52А, 52Б

Тероборони — 52А, 52Б, 54, 54А, 56–159

Тиха — 3

Федора Уманця — 1–47, 3А, 9А, 19А, 29А, 2/61, 2/170

Чернігівська — 1–25, 1Б, 5А, 11А, 13А, 23А, 24А

Чернігівський — 16

Юрія Мезенцева — 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 60, 60А, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85

Ягідна — 1–39, 18А, 19А, 20А

Ящука — 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23

Графіки відключень «Чернігівобленерго» можна знайти на офіційному сайті компанії в розділі «Відключення», а також у чат-ботах у Viber та Telegram.

