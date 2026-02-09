В Сумській області будуть діяти 10 лютого, графіки відключення світла здійснюватимуться у визначені години.

Графіки відключення світла у Сумській області на 10 лютого триватимуть у низці населених пунктів через планові роботи, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у пресслужбі «Сумиобленерго».

Графіки планових відключень електроенергії в Сумській області будуть діяти 10 лютого, обмеження здійснюватимуться у визначені години. Зокрема у місті Глухів триватимуть додаткові знеструмлення з 9 до 15 години за адресами:

Територіальної оборони — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 20А, 32, 34, 36, 38, 38А, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47А, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75;

Українських повстанців — 67Г.

У місті Лебедин будуть додаткові вимкнення через планові та профілактичні роботи. Будинки від світла вимикатимуть з 09:00 до 17:00 години на вулицях:

Довгалівка — 82, 84, 88, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 125, 126, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 181, 183, 185, 187, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217

Сумська — 103, 105, 105А, 106Б, 109, 111, 113, 115, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 133

Героїчна — 51, 53, 55, 57, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71

З 08:30 до 14:30 години в місті Конотоп будуть тривати обмеження в будинках, що знаходяться за адресами:

Генерала Тхора — 14, 30, 38, 41, 43, 44, 45А, 47, 49, 51, 55, 57, 58, 59, 61А, 62, 77, 85, 89, 97, 104, 110, 116

Братів Лузанів — 67А

Степана Бандери — 36, 60, 61А

З 09:00 до 15:00 години не буде електрики в населеному пункті Шостка. Вони охоплять вулицю:

Скоропадського — 1, 1А, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 25, 25А, 27, 50, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 73А, 74, 75, 76, 99, 101, 101А, 101Б, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 117А, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131

Актуальну та детальну інформацію щодо графіків відключень електроенергії жителям Сумської області рекомендують перевіряти на офіційному сайті «Сумиобленерго» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії у Viber та Telegram.

