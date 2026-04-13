Заплановано тимчасові графіки відключення світла у Кіровоградській області на 14 квітня.

Графіки відключення світла триватимуть у Кіровоградській області, у зв'язку з плановими та профілактичними роботами, що заплановані на 14 квітня.

Про це попередили у пресслужбі «Кіровоградобленерго».

Обмеження пов’язані з проведенням необхідних технічних робіт на електромережах, які спрямовані на забезпечення їхньої стабільної та безпечної роботи. Жителям радять заздалегідь підготуватися до можливих знеструмлень і врахувати ці обставини під час планування своїх повсякденних справ.

З 09:00–17:00 години вимикатимуть електрику в селі Лісне, проте обмеження охоплять лише такі вулиці:

Садова — №1–17 (з літерами)

Суворова — №3–5, 9, 12, 20

Нижня — №1–2, 6–7, 9, 9А, 15

Польова — №1

Степова — №6–8

Шевченка — №1а, 2, 4–9, 11–16, 18–19, 19А, 20, 22, 22а.

З 09:00–17:00 години в селі Аджамка триватимуть планові знеструмлення. Вимикатимуть електрику в будинках, що розташовані за такими адресами:

Річна — №6, 8–14, 18, 20, 24, 26, 30, 34, 36, 40, 42, 46, 48, 48а, 50, 52, 54, 58, 60, 64а, 68, 70, 72, 74, 76, 80, 82, 88, 92, 94

Аджамська — №1–3, 5–8, 10–12, 14–16, 19–20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 56

Європейська — №2–7, 7а, 10–13, 15, 17–27, 27а, 28–40, 42–58, 59А, 61–69, 71–76, 78, 80, 82, 84–91, 93–97, 99–105, 108–110, 111Б, 112–114, 116–117, 120, 122, 124, 126–128, 132, 134, 138, 140, 142, 144, 146, 148

Козацька — №2, 4, 10, 12, 24, 26, 30

пров. Козацький — №14, 16, 20, 22, 28

Пасічна — №2, 4, 23–25, 27, 30, 33, 35, 37, 43, 45, 47, 52

Сінна — №2–4, 6, 8, 10–11, 13, 16–19, 25, 28–29, 32, 35, 37, 41, 45, 47–49, 51–52, 54, 56, 58–61, 63, 65, 67, 69.

У селі Обознівка світло буде відсутнє з 09:00 до 17:00. Обмеження торкнуться низки будинків на вулицях:

Світанкова — №1а, 1, 4–7, 8, 9, 10, 12–14, 16, 17–19, 20–28, 30–38, 40–44, 43, 45–47, 50–56, 58–60, 62–64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 78–80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 104, 106, 108, 110, 112, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 130, 132, 134

Незалежності — №29

Польова — №1А, 2, 3а, 4, 8, 10, 12, 31, 33, 37, 39–41, 43–47, 49–53, 57–65, 67–75, 77–85, 87–95, 97–105, 107–111

Степова — №1–4, 6, 8–9, 11

Виноградна — №3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 21, 25, 27, 29, 31, 33, 39а, 41а, 41б, 43, 47

Квітнева — №1–4, 6–8, 9–15, 17, 18а, 19, 19А, 20, 22, 24–25

Кооперативна — №1–2, 5–6, 8–10, 12–24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42

Центральна — №2–3, 5–7, 9, 12, 14, 17а, 18–22

Мирна — №1–9, 11–12, 14–16, 18, 20–22, 26, 28.

