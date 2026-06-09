Подорожчання проїзду в Сумах розглядають як частину ширшого перегляду фінансових умов функціонування громадського транспорту.

Подорожчання проїзду в Сумах може бути затверджене найближчим часом, повідомляє Politeka.

У місті оприлюднено проєкт розпорядчого документа військової адміністрації, який передбачає перегляд вартості пасажирських перевезень. Ініціатива стосується як міських, так і приміських напрямків та перебуває на етапі публічного обговорення.

Згідно з пропозиціями, тариф у межах населеного пункту може зрости з 15 до 20 гривень. Поїздка до Піщаного попередньо оцінюється у 28 гривень, якщо рішення буде ухвалене без змін.

Перевізники пояснюють можливу корекцію витратами, що зросли протягом останнього періоду. Основними факторами називають подорожчання пального, запчастин і ремонтних робіт, а також збільшення мінімальної оплати праці та загальних операційних витрат. Додатково враховують складнощі, пов’язані з безпековою ситуацією та пошкодженням інфраструктури.

У цьому контексті Подорожчання проїзду в Сумах розглядають як частину ширшого перегляду фінансових умов функціонування громадського транспорту.

Наразі документ не є остаточним і потребує подальших погоджень перед ухваленням фінального рішення.

Крім того, в Сумах також повідомляли про нову систему оплати проїзду.

Усередині маршруток встановили QR-коди. Пасажири сканують їх смартфоном і підтверджують списання коштів у застосунку. Операція займає кілька секунд і не потребує використання готівки.

Пілотний етап має перевірити стабільність роботи платформи та поведінку користувачів у реальних умовах перевезень. Зібрані дані планують використати для можливого розширення проєкту на інші міські лінії.

Фахівці транспортної сфери зазначають, що цифровий формат може пришвидшити посадку пасажирів і зменшити навантаження на водіїв під час розрахункових операцій.

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