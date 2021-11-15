Автовиробники поспішають наповнити свої лінійки "новими" позашляховиками - в результаті субкомпактний клас значно виріс.

Незважаючи на те, що більшість субкомпактних позашляховиків не мають великого пасажирського простору, як у типового джипа, вони мають більш високе положення для сидіння, більш міцний зовнішній вигляд і доступний повний привід, який багато покупців хочуть купити за відносно доступною ціною.

10 моделей у "дешевому" списку позашляховиків є субкомпактами, передає cars.com.

Вони упорядковані за базовою ціною, від найменшої до найдорожчої, і всі ціни включають плату за пункт призначення позашляховика.

Всі ціни також включають автоматичну коробку передач.

Доступні субкомпакти, такі як Nissan Kicks і Hyundai Venue, виглядають як інші субкомпактні позашляховики і продаються як такі, але вони не пропонують повний привід, що було обов'язковою доступною функцією, необхідною для складання нашого списку.

Найдешевші нові позашляховики:

1. 2021 Chevrolet Trailblazer L: 20 195 доларів США

2. 2021 Ford EcoSport s: 21 240 доларів США

3. 2021 Hyundai Kona SE: 21 685 доларів США

4. 2021 Mazda CX-3 Спорт: 21 965 доларів США

5. 2021 Mitsubishi Outlander Sport s: 22 090 доларів США

6. 2021 Honda HR-V LX: 22 395 доларів США

7. 2021 Chevrolet Trax LS: 22 595 доларів США

8. 2021 Kia Seltos LX: 23 165 доларів США

9. 2021 Mazda CX-30 S: 23 225 доларів США

10. 2021 Jeep Renegade Sport: 24 345 доларів США

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