Новий Fiat 500 отримав свою 19-ту нагороду в Бельгії як "кращий автомобіль 2021 року" в категорії малогабаритних електромобілів.

Про це повідомляє "media.stellantis.com".

За цю номінацію Fiat 500 проголосували читачі Le Moniteur Automobile, одного з найважливіших автомобільних ЗМІ в Бельгії.

Ця нагорода відображає переваги його читачів, які проголосували за культову модель Fiat 500.

Судді високо оцінили культовий дизайн моделі, а також широкий вибір пропонованих стилів кузова (хетчбек, кабріолет і 3+1), підтвердивши, що Fiat 500 є справжнім об'єктом бажання.

Нагорода додає до численних трофеїв, отриманих Fiat 500; до них вже відносяться "Зелений автомобіль" на Французькій автомобільній премії 2020 року і "Автомобіль року за кермом" і "Кращий маленький електромобіль".

Крім цих престижних міжнародних нагород, він також отримав нагороду "Кращий дизайн 2020" від німецького журналу Auto Motor und Sport і "Краща концепція дизайну" на престижній міжнародній премії Red Dot Design Awards.

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