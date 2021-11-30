Японська компанія Nissan має намір до зазначеного терміну 2030 року запустити 23 електрифікованих моделі, з них більшість будуть повністю "зеленими".

Про це повідомляє Еcoloauto.com. Nissan, як і багато інших світових автовиробників, змістив фокус на розробку гібридів і електрокарів. Японська компанія розповіла про нову стратегію розвитку до 2030 фінансового року - Nissan Ambition 2030.

Так, Nissan планує запустити 23 нових електрифікованих моделі до 2030 року, в тому числі 15 нових повністю електричних автомобілів в діапазонах Nissan і Infiniti, в результаті чого загальна кількість електрифікованих автомобілів до кінця десятиліття складе 50%.

Основний упор в "озелененні" серед ринків компанія має намір зробити в Європі: тут еконорми продовжують посилювати в досить інтенсивному темпі. Так що вже до 2026 року Nissan планує наростити частку "електричок" і гібридів на старосвітському ринку до 75% від загальної кількості реалізованих машин.

Повноцінної інформації про те, які саме це будуть новинки, поки немає. Однак перше враження про майбутні електрокарах скласти вже можна, так як Ніссан показав чотири концептуальних "зелених" автомобіля.

Інші концепції включають Nissan Max-Out, безкришний автомобіль; Nissan Surf-Out електрифікований вантажівка і Nissan Hang-Out, орієнтований на пригоди всюдихідний Мінівен.

Chill-Out є найближче до чотирьох остаточної серійної версії. Модель побудована на тій же платформі, що і майбутній електричний позашляховик Ariya, і буде оснащена тією ж дводвигуновою повнопривідною технологією з двома двигунами e-4orce.

Концепції також включають в себе технологію цілісних акумуляторів, нове покоління акумуляторної конструкції, яка матиме значні поліпшення в безпеці і продуктивності в порівнянні з поточними рідинними батареями, такими як літій-іонні батареї.

Нагадаємо, у Volkswagen Golf R знайшли недоліки: чим розчарував автомобіль під час тест-драйву

Як Politeka повідомляла, обновленний Hyundai Tucson вперше відрізняється гібридною моделлю: які переваги у популярного кросовера.

Також Politeka писала, що роскошний кросовер Audi вперше потрапив на фото.