МАРОДЕРИ, ВАТНИКИ, ПРОВОКАТОРИ та ІДІОТИ у ВІЙНІ з КОРОНАВІРУСОМ.

Якщо називати нинішній стан речей як своєрідну світову війну з пандемією коронавірусу, то важливо означити - хто і як діє у цей трагічний для історії людства час.

МАРОДЕРИ - це ті представники влади центральної та місцевої, які під прикриттям карантинних заходів відміняють декларування доходів, ділять у своїх інтересах бюджетні кошти, роздають землю й нерухомість друзям і бізнес-партнерам на закритих від народу сесіях...

Це той бізнес, який спочатку продав закордон медичні й профілактичні засоби, а нині спекулює на них в своїй країні, щоденно змінючи цінову політику для товарів широкого вжитку, ліки, транспорт...

ВАТНИКИ - це блогери, священники, боксери, футболісти ...промосковської орієнтації. які переконують, що Covid-19 придумали масони, американці або китайці, а тому можна цілуватися і причащатися в церквах, проводити змагання і без обмежень займатися спортом чи загалом робити все, що заманеться.

І перші й другі - ВОРОГИ НАРОДУ, яких потрібно притягати до кримінальної та адміністративної відповідальності!

ПРОВОКАТОРИ - це ті, хто розповідають в ЗМІ, соціальних мережах різноманітні апокаліптичні сценарії для світу й України, поширюють відверто фейкову інформацію, сіють паніку й розганяють зраду там, де її не було і не буде!

ІДІОТИ - це ті, які продовжують поширювати приколи, анекдоти чи різноманітні меми про КОРОНАВІРУС!

Провокаторів й ідіотів варто ізолювати від суспільства - розміщати антифейкову інформацію, не запрошувати на ефіри, банити в соціальних мережах.

ПЕРЕКОНАНИЙ, що для ПЕРЕМОГИ у нинішній АНТИВІРУСНІЙ ВІЙНІ потрібні відповідальні і свідомі дії КОЖНОГО з нас.

Микола Томенко, політик, лідер партії "Рідна країна"