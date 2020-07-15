Що крім страждання?

Крім страждання що?!

Л. Костенко

За час правління Ст. Зеленського і його «слуг» сказано, написано стільки сумного про сьогодення, що далі , здається, нікуди . Люди починають міркувати про те, чому при владі Ст. Зеленського розвалюються всі інститути влади, які при самому розвиненому уяві важко назвати демократичним . А почавши міркувати, приходять до висновку про серйозне захворювання всього суспільного організму , набагато серйозніше, ніж ще зовсім недавно здавалося. І починаємо усвідомлювати, які труднощі і духовне оновлення народові доведеться пережити.

Але будь-яка недуга має свої витоки, і саме зараз давайте перегорнемо історію хвороби влади і зупинимося на деяких її сторінках.

Від цієї зеленої хвороби:

країна може втратити суверенітет України;

- корупція в країні діє від народження і до тризни;

- людина відокремлена від держави і влади;

- Конституція для Ст. Зеленського є антуражем державності;

- зовнішнє управління країною зашкалює до межі;

- реформи, проведені П. Порошенко і Ст. Зеленським, спрямовані на знищення свого українського народу.

До то автор судової, медичної, пенсійної, освітньої, адміністративної реформи ? В якій країні їх готували і яка їхня кінцева мета?

Зараз команда президента готує скорочення районів. Куди підуть працювати лікарі, вчителі, юристи, управлінці, працівники культури. Може в ігровий бізнес або поповнять команду «Квартал 95».

Людей цікавить, чому президент і його «слуги» привели країну за рік до такої катастрофи ? Чому їх політика обернулася таким цинізмом , таким розривом. З елементарним уявленням про добро і зло, яких країна досі не знала.

Помилкова політика «слуг» цілий рік розчищала дорогу своєму цареві. Вона переконувала які бояри навколо погані. Він добрий, справедливий. Вони намагалися довести і переконати, щоб він став уособленням вищої правди. Не вийшло! Брехня, непрофесіоналізм царя розповзається вшир і проникає вглиб .

найстрашніше в тому, що багато «слуги» можуть сьогодні вважати щось абсурдом, а завтра нормою і навпаки . Це якесь «вагітний лицемірство».

Депутати опозиції закликають «слуг» зупинитися, не переходити межу, що відокремлює розум від божевілля, але їх голоси тонуть в зеленому вирі. Якщо «слуги» у парламенті володіють монополією на владу, допускають придушення меншості, то вони відкривають дорогу особистої диктатури президента.

Придушення меншості початок кінця демократії. Кінець демократії − початок тиранії .

Я чую увертюру

апокаліпсису.

Л. Костенко

Українська Журналіст Павло Іллюша