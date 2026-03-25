Політтехнолог Михайло Шейтельман пояснив, що Ізраїль – хороша країна, але є питання до деяких політичних діячів, наприклад, до прем'єра Нетаньягу, який якшається то з путіним, то з Орбаном.

Про це він розповів у своєму блозі.

Як розповідає експерт, Нетаньягу підтримав Орбана, надіслав йому вітальну телеграму. А тим часом у Будапешті, продовжує він, з'їхалися всілякі ультраправі товариші, і від Ізраїлю був син Нетаньягу, до якого, до речі, в самому Ізраїлі ставлення таке собі, адже під час війни він не з'явився на збори, а відпочивав у Маямі.

«Як я ставлюсь до того, що Нетаньягу вітає Орбана? Ну, звісно, ​​погано. А як, на вашу думку, я ставився до того, що Нетаньягу під час передвиборчої кампанії 2015 року в Ізраїлі 9 травня поїхав до москви святкувати, з колорадською стрічкою крокував з путіним? Ось ніхто не приїхав, тільки Нетаньягу. Ніхто, бо щойно був окупований Крим. Нетаньягу – людина, яка, з одного боку, багато зробила для Ізраїлю, з іншого – діє дуже брудними методами, не гребує зв'язуватися з абсолютними мавпами – з путіним, з Орбаном. Не гребує найбруднішими методами», – пояснює Михайло Шейтельман.

За словами експерта, за час повномасштабної російсько-української війни в Ізраїлі змінилося 3 прем'єри – Бенет, Лапід і Нетаньягу. Цікаво, зазначає він, що тільки Лапід не додумався зустрічатися з путіним, адже Беннет їздив у Сочі дарувати подарунки путіну, потім ще розповідав, що вмовив його не вбивати Зеленського. Тож, констатує експерт, Ізраїль – чудова країна, але деякі політичні діячі там викликають питання.

«І що ми з цим можемо вдіяти? Ось така обставина найвищої сили. Втім, у Нетаньягу цьогоріч вибори, найпізніше – у жовтні. Можливо, вони будуть достроковими. Ну, побачимо, чи вціліє він. І чи вціліє Орбан під час цих виборів? Ось зараз і подивимося, чи хороший вибір Нетаньягу зробив. Знаєте, я думаю, що Нетаньягу сьогодні ніяково за те, що він вішав плакати з путіним. І йому буде ніяково, що він підтримував Орбана», – підсумовує Михайло Шейтельман.

