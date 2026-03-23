Філософ Сергій Дацюк пояснив, що під час війни тим паче Конституція має дотримуватися неухильно, а обмежити суд може лише окремі статті.

Про це він розповів у програмі «Діалоги».

«Можете сказати, що у Польщі сьогодні немає Конституції? А чи в Україні вона є? В Україні Конституція працює? Ну, тоді де таке ще є? І зверніть увагу, нам скажуть, що у всьому винна війна. Хлопці, ні. Конституцію війна не знищує. Конституцію знищує влада та громадянське суспільство. Навпаки, через війну в країнах, де є еліти, Конституція дотримується неухильно, тому що під час війни її не можна змінювати. Це єдине, що тримає країну», – стверджує Сергій Дацюк.

Якщо ви хочете щось обмежити, пояснює він, то ви повинні чітко сказати, що та і ця статті обмежені на час війни, а в нас нічого подібного не зроблено. У перші місяці війни, розповідає гість програми, він казав, що не можна топтати Конституцію, що Конституційний суд має виступити і хоча б сказати, які статті обмежені, але цього не було зроблено. А Конституція, наголошує він, – це останнє, що зберігає країну, якщо її ігнорувати, ми нічого більше не матимемо.

Для початку, пояснює філософ, треба відновити дію Конституції та почати застосовувати жорсткі засоби проти неконституційних дій, і лише після цього можна починати вести стратегічну комунікацію щодо референдуму, зміни тексту Конституції тощо.

«Але лише після відновлення дії цієї Конституції. Без дії Конституції відновити Україну неможливо, можна побудувати лише іншу країну, але робити це будемо вже не ми. Ми – це Конституція і в ній перехід до якихось інших «ми». Якщо ми не можемо це зробити, щось інше будуть робити інші люди. Так влаштоване життя», – підсумовує Сергій Дацюк.

