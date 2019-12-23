Стало відомо, хто може розраховувати на новий перерахунок пенсій у 2020 році

Про це під час прямої лінії розповіла заступник голови Департаменту пенсійного забезпечення ПФУ Галина Мастюгіна, передає Politeka.net.

Зокрема, вона вирішила зробити уточнення щодо того, хто з пенсіонерів, які досягли 65-річного віку і мають 30-35 років стажу, можуть розраховувати на перерахунок виплат.

Мастюгіна підкреслила, що в законодавстві є такий нюанс: розмір виплат пенсіонерам, які мають необхідну кількість стажу, не може бути менше 40% мінімальної зарплати.

"Мінімальна зарплата зазвичай змінюється кожен рік з 1 січня, і тоді проводиться відповідний перерахунок пенсій. Проте варто зауважити, що цей перерахунок здійснюється тільки непрацюючим пенсіонерам, адже працюючим проводиться інший перерахунок — по стажу та заробітку", - додала вона.

Мастюгіна також розповіла, чи буде в Україні підвищуватися надбавка до пенсії по догляду. За словами топ-чиновника ПФУ, розмір надбавки не підвищився, так як він визначений у законодавстві, а саме в постанові уряду, у фіксованому розмірі — 50 грн, тому в згідно з зміною прожиткового рівня її перерахунок не буде проводитися.

Раніше ми повідомляли про те, що українці позбудуться пільг перед Новим роком. Нововведення набуло чинності ще 1 жовтня, проте позначилася в платіжках за комунальні послуги тільки зараз.

Як відомо, в Україні запрацювала верифікація одержувачів пільг, тому українці ризикують залишитися без виплат після масових перевірок.

Верифікацію будуть проводити в січні 2020 року, але за фактом вже зараз деякі компанії, не інформуючи користувачів, це роблять.

Згідно з останніми даними Міністерства соціальної політики, перед опалювальним сезоном майже 80 тисяч громадян не отримали пільги від держави, хоча подали відповідні документи в органи соцзахисту.

Нагадаємо, ціни на комуналку злетять до непристойності, опалювальний сезон перетвориться на пекло.

Як повідомляла Politeka, влада підготувала комунальний удар по українцях.

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