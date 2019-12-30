В Україні почався якийсь бюджетний мікроінсульт
Про це заявив фінансист Олексій Кущ, передає «Апостроф».
За словами експерта, зараз в країні цілком нормальна ситуація з доларом, незважаючи на те, що він б'є багаторічні мінімуми.
"Це невеликий курсової відскік (за кілька днів долар подорожчав на одну гривню). У попередні роки місцеві і центральні бюджети в кінці року здійснювали викид грошей на ринок - фінансувалися ті програми, які не були профінансовані на 100%. Це були, як правило, недовикористані 50-70 млрд грн", - зазначив він.
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Фінансист додав, що це робили з-за того, що за умов бюджетного кодексу гроші, які не використали в поточному році, переносять у дохідну частину бюджету на наступний рік.
Проте певні гроші на ринок все-таки потрапили.
«Люди досі сидять на бюджетних потоках, а околовластные групи освоюють бюджетні кошти ", - заявив єксперт.
За словами фахівця, його турбує відсутність грошей у бюджеті. Він назвав це "першим тривожним дзвінком".
"То є виставу під назвою "Криза" ще не почалося, але воно неодмінно відбудеться, якщо не вжити необхідних заходів. Уповільнення надходження грошей у бюджет з одного боку пов'язано з тим, що різко скоротилися надходження з митниці з-за зміцнення гривні. А з іншого боку зараз вже помітні внутрішні деструктивні процеси в економіці", - додав він.
Також фінансист зазначив, що зараз Україна перебуває у промисловій рецесії.
"Так по всім світовим стандартам називається ситуація, коли два квартали поспіль падає промислове виробництво. Коли 6 місяців падає ВВП, то це загальна рецесія. ВВП у нас зростає, а промислове виробництво, скажімо, в листопаді впала на 7,5%. І це на тлі дефляції (зменшення, - ред.) цін на промислову продукцію в розмірі 3-4%", - резюмував він.
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