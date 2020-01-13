ПриватБанк пояснив, чому він закриває картки та рахунки українців без докладного роз'яснення

Відповідний негативний відгук з'явився на порталі Мінфін.

Зокрема, незадоволений клієнт розповів про деградацію банку, який продовжує нехтувати людьми і не хоче аналізувати свої помилки.

"Будучи клієнтом Привтбанка багато років, я маю можливість особисто спостерігати деградацію банку, яка триває останні кілька років. Тотальне нехтування своїм клієнтам і органічна нездатність нового керівництва банку приймати до уваги думку і цінувати повагу своїх клієнтів, давно стали візитною карткою цього закладу...", - почав він озвучувати свої претензії державному банку.

Незадоволений клієнт також зазначив, що останнім часом в Приватбанку участили технічні проблеми, а співробітники банку навіть не в змозі наповнити банкомати готівкою для зручності українців.

"Ми дуже засмучені тим, що у Вас склалося таке враження. Дозвольте пояснити, дострокове розірвання «термінових» депозитів не передбачено, закриття можливо лише після закінчення терміну. Розірвати депозит по терміну Ви можете протягом 5-ти днів після закінчення терміну вкладу в будь-якому відділенні банку. При собі необхідно мати паспорт та ІПН. Якщо Ви відкривали депозит дистанційно на сайті Приват24 або в мобільному додатку, Ви можете його закрити також дистанційно", - відповів на претензії клієнта представник Приватбанку і пояснив, чому керівництво банку без пояснень закриває рахунки українців.

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