Державний ПриватБанк, слідуючи своїм "принципам", продовжує блокувати рахунки простих українців

Про новий випадок на тематичному порталі Мінфін розповіла незадоволений клієнт.

За її словами, націоналізований ПриватБанк раптово вирішив заблокувати її рахунку після звернення на гарячу лінію шахрая.

"Вже близько року заблокована картка, ґрунтовних причин немає. На мою карту надійшли гроші, як пізніше виявилося від шахраїв, які звернулися в банк, щоб повернули гроші їм з моєї картки. Банк в односторонньому порядку вислухав (усну) його заяву, так як той чоловік не звертався в поліцію (мені дзвінків з правоохоронних органів не було), рішення суду так само не винесли, що я шахрайка і мої карткові рахунки можна блокувати", - стверджує незадоволена клієнтка.

Вона також впевнена, що ПриватБанк незаконно діяв, блокуючи її фінансові рахунки, оскільки вони не отримали жодних документальних підтверджень слів шахраїв.

"Я вважаю, що ПриватБанк, вчинив незаконно, так як, не отримавши ніяких документальних підтверджень, вони винесли рішення, заблокувавши мою мапу. Заблокували всі рахунки, а заявка числиться досі на розгляді. Вимагаю адекватного вирішення даного питання, за яким слід розблокування всіх моїх карт. Або доказів того факту, що я шахрайка, з-за чого заблокували всі мої карти", - резюмувала вона в своєму негативному відкликання.

"Ви можете звернутися в поліцію і написати заяву про проведення розслідування факту шахрайських дій, які проводилися по Вашій карті і вплинули на Ваше обмеження в обслуговуванні в банку. За результатами розслідування за фактом доведення Вашої непричетності, буде складено відповідний нормативний документ і направлений в банк. На підставі даного документа обмеження Вашого обслуговування будуть зняті. Банк завжди готовий до співпраці, основою якої має бути повна відповідність взаємних дій законодавству України", - переклав представник банку відповідальність на силовиків.

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