Курс валют в Україні 26 січня таємничо затаїться, щоб в понеділок здивувати абсолютно всіх

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Національного банку України.

Так, за 100 доларів, доведеться віддати 2452,12 гривень. Аналогічну кількість євро обійдеться вам в 2717,89 гривень.

А ось у понеділок, 27 січня, картина суттєво зміниться: 100 доларів обійдуться вам в 2433,01 гривень (-19,11 гривень). А 100 євро будуть коштувати в обмінниках 2684,95 гривень (-32,94 гривні).

Раніше ми писали, що експерти прогнозують української національної валюти різке падіння в найближчому майбутньому. Так, раніше ми писали про те, що політичні чинники, такі як скандал з аудіозаписами переговорів прем'єра Олексія Гончарука, завжди мають дестабілізуючий вплив на національну валюту. Про це заявив директор Інституту трансформації суспільства, економіст і політолог Олег Соскін. Експерт розповів, чого варто чекати українцям на тлі скандалу і які ще є ризики для гривні.

Економіст зазначив, що січень взагалі є місяцем слабкої фінансової активності, що природно призводить до дестабілізації валютно-фінансової ситуації в країні. Тому підстави для падіння гривні є.

Але тут, за словами експерта все залежить від дій уряду.

«Якщо уряд і Нацбанк не збереться і не проведе заходів щодо стерилізації зайвої гривні, особливо безготівковій, то маятник може серйозно відхилитися в бік девальвації. Крім того, потрібно, в що б те ні стало, стимулювати надходження вільно конвертованої валюти в країну і скоротити державні витрати шляхом скорочення утримання бюрократичного апарату. Тобто, насамперед, скоротити оклади та привести їх у відповідність до тарифної сіткою з прив'язкою до прожиткового мінімуму», - зазначив Соскін.

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