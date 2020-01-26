Проблематика поширюється на громадян, що мають у будинках централізоване опалення

Рахунки, за нинішньої, нехай і нехолодної зими, але у зв'язку із збільшеними цінами на газ – можуть зростати. Про це пише « Сегодня ».

Як відомо, у грудні 2019 року урядом була озвучена офіційна ціна газу для комунальних структур, які забезпечують централізоване опалення: 5132 грн за 1000 куб. м, або 5,13 грн/куб. м. Тоді, це було на 30,5% нижче, ніж у грудні 2018-го, і газ тоді коштував 7482 грн за 1000 куб. м, або 7,48 грн/куб. м.:

«…значить, тепло зараз має коштувати дешевше, ніж рік тому» - за логікою, йдеться в матеріалі і знизити вартість дозволило прийнята в грудні постанова Кабміну. Тоді прем'єр Гончарук сказав наступне:

«У вартості централізованого опалення ціна газу складає в середньому по країні 75%». Згідно з розрахунками, виходячи з усіх перерахованих вище нюансів - опалення в грудні мало б подешевшати в середньому на 23%, зазначається автором.

З початку поточного року, ціна газу підвищилася до 6,91 грн/куб. м без вартості транспортування, повідомляє Нацкомісія з регулювання енергетики і комунальних послуг.

«У різних регіонах тариф на доставку газу «до конфорки» складає від 34 коп./куб. м в Києві, де він найнижчий, до 1,3 грн/куб. м в обласному центрі Миколаїв - найвищий. Кубометр газу з січня 2020 року вартує 7,25 грн, або на 23 коп. менше, ніж рік тому, а в Миколаєві – 8,25 грн, або на 77 коп. більше минулорічної ціни».

Ціна гігакалорії в січні 2020 року саме для киян, виявиться вище, ніж у грудні 2019-го, і для миколаївців опалення з січня також подорожчає і буде коштувати більше, ніж роком раніше - приблизно на 7,5%.

Крім того, і експерти стверджують, що тепло здорожчає:

«Середня по Україні ціна газу з урахуванням доставки складе близько 7,5 грн/куб. м. Тому в більшості регіонів тарифи повернуться до колишніх, або виявляться навіть вище, ніж були», - підсумував енергоексперт Валентин Землянський.

Як відомо, з 24 грудня 2019 НКРЭКУ змінила сам механізм визначення ціни на газ – зокрема, окремо виділена оплата послуг з доставки газу:

«З 1 січня 2020 року діють дві ціни від "Нафтогазу": гарантована (квартальна) і місячна, – пояснив експерт. – Гарантована ціна зафіксована на рівні 6,91 грн за м3 (з ПДВ, без вартості доставки) і діє до кінця квітня 2020 року». Експерт уточнює, що місячну ціну "Нафтогаз" встановлює щомісяця, в січні вона коливатиметься, але одне відомо точно:

«З січня всі споживачі отримають окремі рахунки: один за газ, другий — за його доставку», - наголошується в матеріалі і саме від того гарантовану або поточну ціну оберуть постачальники теплоенергії – і буде залежати щомісячна ціна в платіжках споживачів. Так, якщо постачальник обере поточну ціну, і при цьому газ у наступні місяці здешевшає, то і тарифи за опалення після січня можуть знизитися. Але якщо газ здорожчає в найближчий місяць-півтора – навпаки – підвищаться.

І на останок експерт відзначив важливий нюанс – схоже, що українцям заощадити не вдасться. Це пов'язано з попередніми місяцями опалювального базису – за осінь зокрема. Робити перерахунок за жовтень і листопад, коли газ був дешевим, найімовірніше, не будуть:

«Зробити це не дозволяє ані законодавство, ані фінанси, так як всі "зайві" гроші з рахунків комуненерго йдуть на погашення їх боргів перед "Нафтогазом" за спожитий раніше газ… Навряд чи постачальники послуг, добровільно, без "підказок" зверху, зроблять перерахунок», - прокоментував президент Українського Аналітичного центру Олександр Охріменко.

Раніше ми повідомляли про те, що українці по-новому платитимуть за комуналку. Про це інформує прес-служба Міністерства розвитку громад і територій.

Повідомляється, що уряд зобов'язав перерахувати українцям платіжки за опалення. Це пов'язано з тим, що блакитне паливо серйозно подешевшало під час поточного опалювального сезону.

Як відомо, зараз тариф на газ , який діє для підприємств теплокомуненерго становить 8300 гривень, але фактично підприємства закуповують його за 6100 - 6200 гривень.

Нагадаємо, українці отримають нові платіжки за світло: що змінилося і як не помилитися.

Як повідомляла Politeka, українців змусять по-новому платити за газ.

Також Politeka писала, що українців чекає скачок тарифів на електрику.