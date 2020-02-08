Курс валют 8 лютого відзначиться різким обвалом долара і євро

Національний банк України повідомив, яким буде курс іноземних валют в Україні в ці вихідні, 8 і 9 лютого.

У порівнянні з попередніми банківськими днями, 8 лютого гривня зміцнить свої позиції, про що свідчать дані фінансового регулятора.

Так, офіційний курс валют на суботу складе:

- 100 доларів США – 24,5370 гривні;

- 100 євро – 26,9048 гривень.

При цьому в п'ятницю, 7 лютого, курс долара тримався на позначці в 24,53 грн.

Таким чином, за день курс долара впав на 4 копійки, а євро впав на цілих 14 копійок.

Втім, незважаючи на впевнене зростання гривні, багато експертів прогнозують українській валюті швидке падіння. Однією з найбільш незвичайних причин обвалу гривні може стати коронавірус.

Так, раніше повідомлялося, що через епідемію коронавірусу, яка погубила вже більше 300 чоловік, може початися новий світовий криза.

Як стверджують експерти, через нову світову кризу з ринку почнуть іти багато інвесторів, що спровокує зупинку міжнародних інвестиційних проектів.

"Все це сильно вдарить по економіці України. У підсумку багато експерти проводять паралель з 2008 роком, коли курс гривні обвалився майже на 40% через світову кризу", - говорилося в повідомленні.

На тлі епідемії коронавіруса аналітики також прогнозують продовження падіння національної валюти, незважаючи на зусилля українських чиновників.

"Багато експертів прогнозують продовження падіння курсу української гривні, хоча чиновники будуть намагатися в лютому утримати курс гривні до долара на позначки 25.5 – 26 гривень", - також повідомляли українцям.

Також ми розповідали про те, що через епідемію коронавірусу в Китаї на багатьох сировинних та фінансових ринках зараз спостерігається падіння цін.

В першу чергу страждає економіка тих країн, які тісно пов'язані з Китаєм. Першим постраждав ринок металу, так як саме Китай є найбільшим його споживачем. Знижуються ціни на мідь, сільськогосподарську продукцію, нафту. Все це відбувається на фоні скорочення транспортних перевезень.

Нагадаємо, долар і євро летять на дно, курс валют знову здивує українців.

Як повідомляла Politeka, коронавірус обвалить українську економіку: гривню чекає катастрофа.

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