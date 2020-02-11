Долар у вівторок, 11 лютого, різко відновить падіння

Новий курс валют представив Національний банк України. Регулятор зміцнив курс гривні майже на дві копійки по відношенню до американської валюти.

НБУ встановив офіційний курс валюти на 11 лютого на такому рівні:

– 100 доларів США – 24,5188 гривні (-0,0182);

– 100 євро – 26,9048 (-0,0530 грн).

Примітно, що до цього курс долара на міжбанку впав на сім копійок на продажу і на шість копійок на купівлі – до 24,46 і 24,44 гривень відповідно. Курс євро на початку тижня впав на 17 копійок на продажу і склав 26,73 гривень.

Раніше ми писали про те, що на курс валют найближчим часом може вплинути епідемія коронавірусу. Повідомлялося, що вона може стати причиною світової кризи, яка боляче вдарить по українській економіці.

Як стверджують експерти, з-за нового світового кризи з ринку почнуть іти багато інвесторів, що спровокує зупинку міжнародних інвестиційних проектів.

"Все це сильно вдарить по економіці України. У підсумку багато експертів проводять паралель з 2008 роком, коли курс гривні обвалився майже на 40% з-за світової кризи", - говорилося в повідомленні.

На тлі епідемії коронавіруса аналітики також прогнозують продовження падіння національної валюти, незважаючи на зусилля українських чиновників.

"Багато експертів прогнозують продовження падіння курсу української гривні, хоча чиновники будуть намагатися в лютому утримати курс гривні до долара на позначки 25.5 – 26 гривень", - говорилося в повідомленні.

Також Україна може зіткнутися з катастрофічною ситуацією щодо курсу гривні. За словами експерта Юрія Гаврилечка, незабаром Україна може зіткнутися з тим, що обсяг її обслуговування зовнішнього боргу досягне половини вартості самого боргу та навіть почне його перевищувати.

За його словами, зараз передумов для катастрофічного обвалу гривні немає, але в теорії це можливо.

Нагадаємо, економіка втратить сотні мільярдів доларів через коронавірусу.

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