Долар в Україні відновить своє падіння 21 лютого

Про це свідчить офіційний курс валют на п'ятницю, 21 лютого, представлений Національним банком України (НБУ).

Судячи за даними фінансового регулятора, долар після нетривалого затишшя знову кинувся вниз. Курс американської валюти в п'ятницю впав на 5 копійок в порівнянні з попереднім днем.

Так, офіційний курс гривні до долара 21 лютого складе 24,4777 грн за 1 долар. У той же час, 20 лютого він становив 24,5231 грн за 1 долар.

У свою чергу, курс євро складе 26,4249 грн за 1 євро. Валюта подешевшала на 6 копійок: днем раніше її курс тримався на позначці 26,4862 грн за 1 євро.

Також відзначимо, що 20 лютого курс долара і євро виріс на 1 копійку.

До цього ми писали про те, що українські банки незабаром знизять відсоткові ставки і будуть менше платити українцям, які зберігають гроші на депозитних рахунках. У Нацбанку заявили, що мають намір знизити процентну ставку за гривневими депозитами до 10% річних, а доларові взагалі до 1%. Це, на думку фахівців, дозволить здешевити кредити, які необхідні для пожвавлення економіки.

Заступник голови НБУ Олег Чурий погоджується, що таке рішення буде шоком для багатьох українців. Особливо тих, хто звик заробляти на депозитах. Але банкіри вважають, що депозити повинні перестати бути способом заробітку. Як пояснив Чурий, банки повинні залучати гривні для дешевого кредитування. Тому ставки за депозитами в іноземній валюті знизяться до 1%.

Голова правління Національного депозитарію України Міндаугас Бакас запевняє, що низькі відсоткові ставки за депозитами свідчать про здоровій економіці. За його словами, 10% - це оптимальна цифра для того, щоб люди могли заробити, а банки не втрачали гроші. Він упевнений, що із-за зниження ставки сильного відтоку депозитів не відбудеться.

Нагадаємо, українців приголомшили новими ставками за депозитами: «Опустяться нижче нікуди».

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