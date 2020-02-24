НБУ поновив прогноз на 24 лютого за курсом валют

Курс долара в понеділок, 24 лютого, буде становити 24,45 гривні за одну одиницю. Це на дві копійки менше, ніж днем раніше, адже 23 лютого він був 24,47 за одиницю. Курс євро складе 26,41 за одну одиницю. Це на одну копійку менше, адже днем раніше валюта обходилася 26,42. Про це пише Politeka з посиланням на прес-службу регулятора.

Рубль Білорусі в цей день буде за ціною 11,04 за одиницю. Польський злотий встановлений на рівні 6,16, а російський рубль 3,79 за 10 одиниць.

Раніше ми повідомляли, що експерти розповіли про ситуацію з курсом валют в Україні найближчим часом.

Курс долара в країні здивує багатьох українців на наступному тижні. За словами експертів, найбільш популярна валюта у світі наступного тижня в Україні буде стабільна і не піднесе неприємних сюрпризів.

«Міжбанк на наступному тижні очікується в рамках 24,45-24,55 грн/$», – тобто без істотних змін, зазначає експерт Олег Курінний.

У матеріалі йдеться про основні продавців долара, а саме - вітчизняних підприємствах-експортерах:

«Вони продовжують платити податки, тому конвертують виручку». А також про агропідприємствах, які конвертують свої заробітки під посівну. Іноземці ж у цій ситуації, навпаки, «пасують».

Повідомлялося, що Міжнародний валютний фонд у вівторок, 18 лютого, відправив у Київ групу експертів.

Прес-служба МВФ метою візиту назвала проведення технічних обговорень.

"Команда у складі кількох експертів МВФ відвідає Київ для проведення технічних обговорень політики, спрямованої на досягнення потужного зростання та забезпечення стабільності", – заявив постійний представник Фонду в Україні Йоста Люнгман.

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