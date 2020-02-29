Це тільки початок

В 2019-му кількість підрозділів фінансових установ зменшилась на 507 штук



Як передає Politeka.net, про це повідомили в Національному банку.



Причиною цього стало поширення онлайн-банкінгу серед українців.

Як уточнили в Нацбанку, державні та іноземні банки активно скорочували мережу своїх відділень, в тому числі Ощадбанк (мінус 144 структурні підрозділи). Приватні банки, навпаки, відкрили 5 нових відділень.

Всього в 2019-му банки закрили 507 відділень, у Дніпропетровській області - 64.

Українці, як і клієнти банків по всьому світу, перестають ходити у відділення, а користуються банківськими відділеннями.

Раніше ми повідомляли, що в Україні з'явився фейковий банк, який пропонує придбати його акції за біткоіни.

Якийсь «Український народний банк»пропонує інвестувати гроші в його акції.

У Нацкомісії попереджають, що цього банку немає в реєстрі банків, складеному Нацбанком України. Відповідно, у цього банку відсутня державна реєстрація.



Це означає, що НБУ не гарантує безпеку цієї фінансової установи, тому всі гроші, інвестовані в цей банк, можуть у будь-який момент безслідно зникнути.



