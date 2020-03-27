Курс валют в Україні 27 березня неприємно здивує всіх, долар і євро буквально знищать гривню

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Національного банку України.

Так, національний регулятор встановив вартість ста доларів на рівні 2813,81 гривень (+18,29).

А ось згідно з прогнозом за курсом євро, ситуація буде виглядати ще гірше: за сто банкнот доведеться віддати 3086,33 гривні (+59,62).

Крім того, в Національному банку стверджують, що до полудня попереднього дня, 26 березня, курс долара становив 28,1107 за один американський «вічнозелений».

До цього ми писали, що після закінчення карантину багатьох українців очікує важкий час.

Таку думку озвучив народний депутат України від фракціїї "Слуга народу" Юрій Камельчук для Politeka on-line. Крім того, він розповів, що впливає на курс валют і на, що необхідно використовувати гроші від кредиту МВФ.

А також розповів, що кількість українців, які втратять роботу після карантину досягає мільйона.

"На курс в першу чергу впливає спекуляція. Якщо вона затягується, то НБУ доводиться швидко реагувати на цей спроби, тому вони починають "зливати" свої запаси. Також курс валют реагує на будь-яку кризову ситуацію. Наприклад, якщо люди на карантині менше працюють, значить Україна менше товарів експортує в інші країни. У тому числі гривня втрачає вагу, коли заробітчани повертаються в Україну, тому в бюджет йде менше надходжень від податків", - пояснив експерт.

Нагадаємо, українців попередили про тяжкі наслідки карантину: «Безробіття і стрибок цін».

Як повідомляла Politeka, НБУ знову змінив курс валют, долар і євро летять вниз: що буде з гривнею.

Також Politeka писала, що аномалія відбувається з курсом долара, поки українці сиділи на карантині.