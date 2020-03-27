Курс валют в Україні 27 березня неприємно здивує всіх, долар і євро буквально знищать гривню
Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Національного банку України.
Так, національний регулятор встановив вартість ста доларів на рівні 2813,81 гривень (+18,29).
А ось згідно з прогнозом за курсом євро, ситуація буде виглядати ще гірше: за сто банкнот доведеться віддати 3086,33 гривні (+59,62).
Крім того, в Національному банку стверджують, що до полудня попереднього дня, 26 березня, курс долара становив 28,1107 за один американський «вічнозелений».
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До цього ми писали, що після закінчення карантину багатьох українців очікує важкий час.
Таку думку озвучив народний депутат України від фракціїї "Слуга народу" Юрій Камельчук для Politeka on-line. Крім того, він розповів, що впливає на курс валют і на, що необхідно використовувати гроші від кредиту МВФ.
А також розповів, що кількість українців, які втратять роботу після карантину досягає мільйона.
"На курс в першу чергу впливає спекуляція. Якщо вона затягується, то НБУ доводиться швидко реагувати на цей спроби, тому вони починають "зливати" свої запаси. Також курс валют реагує на будь-яку кризову ситуацію. Наприклад, якщо люди на карантині менше працюють, значить Україна менше товарів експортує в інші країни. У тому числі гривня втрачає вагу, коли заробітчани повертаються в Україну, тому в бюджет йде менше надходжень від податків", - пояснив експерт.
Нагадаємо, українців попередили про тяжкі наслідки карантину: «Безробіття і стрибок цін».
Як повідомляла Politeka, НБУ знову змінив курс валют, долар і євро летять вниз: що буде з гривнею.
Також Politeka писала, що аномалія відбувається з курсом долара, поки українці сиділи на карантині.