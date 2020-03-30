Курс валют в Украине30 березня здивує всіх, долар і євро вирішать піднести гривні справжній урок
Як повідомляє Politeka, про це свідчить прогноз Національного банку України.
Так, вартість ста доларів обійдеться вам в 2818,3 гривні. Стільки ж вона коштувала і в попередній банківський день, 27 березня. А ось вартість євро зросте: за сто банкнот доведеться віддати 3090,27 гривень (+3,94).
За це економіст «Альпарі» Вадим Иосуб прогнозує, що долар і далі буде повзти вгору.
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«Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,3 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,3/28,7 грн», - підкреслив він.
Як повідомлялося раніше, курс гривні буде стабільним і до осені і збережеться приблизно на нинішньому рівні. Такий прогноз розповів астролог Влад Росс.
За його словами, більше 28 гривень долар коштувати не буде.
"Юпітер завжди викликає оптимізм на ринку. А в квітні і травні він буде дуже сильний. І після якогось кризи гривні, який ми спостерігали досі, буде оптимістична хвиля, і наша гривня більше знецінюватися не буде поки що", – запевняє астролог.
Нагадаємо, економіка втратить сотні мільярдів доларів з-за коронавіруса: такого не було з 2009 року.
Як повідомляла Politeka, Нацбанк змінив курс долара і євро, гривня йде в атаку: чого чекати українцям.
Також Politeka писала, що курс валют зробить різкий стрибок, невтішний прогноз НБУ: до чого готуватися.