Державний ПриватБанк змінює механізм нарахування штрафів в умовах карантину

Про це пише Politeka.net.

Зокрема, на порталі Мінфін з'явилася скарга від незадоволеного клієнта, якого не змогли проконсультувати співробітники Приватбанку щодо "кредитних канікул".

За його словами, він не зміг отримати консультацію у оператора щодо того, що буде з кредитною карткою на час карантину в Україні.

"Сьогодні звернувся в ПриватБанк, через Приват24 з питанням про кредитні канікули але зрозумілої відповіді так і не домігся від них. Оператор чату Дарина тільки і може, що посилатися але офіційну сторінку архівних новин банку, де взагалі відсутня яка-небудь інформація з даного питання. Відповіді чекати доводиться по боргу, оператор як і банк безвідповідальні і не здатні надати ніякої інформації", - поскаржився незадоволений клієнт на сервіс банку.

У коментарях під негативним відгуком співробітник Приватбанку спробував виправдатися за ситуацію з консультацією і розкрив деталі "кредитних канікул".

"ПриватБанк, розуміючи складну ситуацію, що виникла в результаті пандемії і введених додаткових заходів для запобігання поширення вірусу прийняв таке рішення, про умови користування кредитної лінії за всіма кредитними картками. З 01.03.2020 за 30.04.2020 Банк скасовує нарахування штрафів / пені та відповідальності згідно ст. 625 ЦКУ, а також до 31.05.2020 нараховує відсотки тільки за базовою процентною ставкою для клієнтів з простроченням зобов'язань за договором за кредитним картками", - сказано в повідомленні, яке було опубліковано під негативним відгуком.

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