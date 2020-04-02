Що зараз відбувається з валютою

У Приватбанку розповіли, як змінилася ситуація з обміном валюти в Україні на карантин

Наголошується, що за другий тиждень карантину в Приват24 стали купувати валюту на 40% менше у порівнянні з періодом початку епідемії. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Приватбанку.

Так, кількість операцій купівлі валюти в Приват24 склало в середньому 6,5 тис угод на добу за всіма валютами. Такі ж показники зафіксовані в січні-лютому 2020 року.

З 23 по 29 березня 2020 року обсяги продажу доларів і євро в середньому становили близько 2,3 млн дол на добу (в еквіваленті).

При цьому, наголошується, що кількість клієнтів, які продавали валюту онлайн з 23 по 29 березня 2020 року практично не змінилося за сревнению з докарантинными показниками. Їх зафіксували 12,3 тис.

Всього за другий тиждень дії карантину обсяги купівлі Приватбанком у населення, доларів і євро склали в еквіваленті 1,8 млн доларів.

Раніше повідомлялося, що клієнти Приватбанку скаржаться, що їм не видають валюту, яка лежить на їхніх рахунках

Клієнти Приватбанку обурені тим, що не можуть отримати свої гроші, незважаючи на заяву заступника глави НБУ про те, що банки отримали валюту.

Нагадаємо, рахунки українців масово заганяють в мінус: з'явилося пояснення Приватбанку.

Як повідомляла Politeka, українцям дозволять користуватися простроченими картами: що потрібно знати клієнтам.

Також Politeka писала про відмова в поверненні коштів під час карантину: ПриватБанк пояснив, що відбувається.