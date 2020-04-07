Вартість бензину може впасти до мінімальної позначки на тлі курсу долара і падіння попиту

Про це передає Сьогодні.

Як відомо, майже 80% нафтопродуктів в Україні імпортується, тому для країни дуже чутливі коливання вартості як нафти, так і національної валюти.

Зараз при ціні нафти марки Brent $23-25 за барель і курс долара на міжбанку 27,15 грн/долар за літр бензину А-95 коштує в середньому 24,5 грн/долар або 0,90 долар/л. Але експерти стверджують, що є потенціал для зниження ціни ще приблизно на 2 грн/л або до 22,5 гривень за один літр.

"Курс гривні минулого тижня стабілізувався, і зміцнився, що разом з нафтою, яка раніше дешевшала, стало ще одним потужним фактором для подальшого зниження цін на паливо", – підкреслив експерт Сергій Куюн.

Аналогічні аргументи і в іншого аналітика Геннадія Рябцева.

"На тлі скорочення попиту ціни продовжували падати. Низький попит при високому реченні став додатковим чинником для того, щоб темпи падіння збереглися: за два тижні падіння склало в середньому близько двох гривень на літрі", - стверджує він.

Інший експерт Артем Куюн, у свою чергу, додав, що через падіння цін на нафту також знизилася собівартість газу, тому він продовжив дешевшати в опті, що позначилося на роздробі.

"Сьогодні ціна в роздробі 9,50 грн/л – хороша ціна, але через падіння продажів газу, багато заправки знизили ціни менше, ніж могли б, так як постійні витрати збільшилися на продаж кожного літра – це, нагадаю, витрати на зарплату персоналу, оренду, комунальні послуги. Вони в середньому зросли з 2,3 грн/л до 3 грн/л", - додав він у коментарі журналістам.

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