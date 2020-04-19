Карантин може спровокувати підвищення вартості бензину, що відчують всі водії

Про це повідомляють економічні експерти, передає «Сегодня».

«Продовжиться здешевлення бензину на тлі недавнього обвалу цін на нафту і нафтопродукти на світовому ринку при значному зниженні попиту з боку бізнесу під час економічної невизначеності в умовах триваючої пандемії», - стверджує економіст Андрій Забловський.

У той же час Олег Пендзин стверджує, що бензин може подорожчати до 30 грн за літр.

А з газом буде зовсім інша ситуація: 150 доларів за тисячу «кубів». Лише прогноз Пендзина відрізняється: газ буде дорожче на десять доларів.

А ось Забловський стверджує, що ціна на газ може піднятися до 155 доларів за тисячу «кубів».

Як повідомлялося раніше, вартість бензину може впасти до мінімальної позначки на тлі курсу долара і падіння попиту.

Як відомо, майже 80% нафтопродуктів в Україні імпортується, тому для країни дуже чутливі коливання вартості як нафти, так і національної валюти.

Зараз при ціні нафти марки Brent $23-25 за барель і курс долара на міжбанку 27,15 грн/долар за літр бензину А-95 коштує в середньому 24,5 грн/долар або 0,90 долар/л. Але експерти стверджують, що є потенціал для зниження ціни ще приблизно на 2 грн/л або до 22,5 гривень за один літр.

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