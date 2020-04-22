Уряд не хоче відпускати заробитчан, які повернулися в Україну, назад на роботу за кордон

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю "РБК-Україна".

За словами прем'єра, українці, які працювали за кордоном - це дуже кваліфікована робоча сила, яка має високу продуктивність, хорошу технологічну, професійну підготовку. А тому в інтересах держави залучити таких людей до відкриття бізнесу будинку.

Щоб українці залишилися вдома, навіть якщо інші країни будуть послаблювати карантинні обмеження і допомагати з виїздом, уряд обіцяє створити нові робочі місця та вигідні умови для кредитування малого і середнього бізнесу.

«З мінімальною процентною ставкою на тривалий термін і з можливою відстрочкою виплати тіла кредиту, щоб це був справді такий початковий кредит», – зазначив прем'єр.

Зараз, Кабмін спільно з Мінекономіки та банкірами працюють над програмою дешевого кредитування – "Нові гроші".

Також обіцяють програми для підтримки і стимуляції вже існуючого бізнесу, щоб зберегти робочі місця.

Прем'єр розповів, що в деяких країнах Європи роботодавці-аграрії організовували чартерні авіарейси, щоб перевозити робітників з інших країн. Однак Україна буде намагатися задіяти заробітчан вдома, переговорів про те, щоб вивезти українців на роботу в інші країни не ведеться.

Нагадаємо, розкрито хитра схема влади, яка вижене українців на роботу.

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