Уряд не хоче відпускати заробитчан, які повернулися в Україну, назад на роботу за кордон
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю "РБК-Україна".
За словами прем'єра, українці, які працювали за кордоном - це дуже кваліфікована робоча сила, яка має високу продуктивність, хорошу технологічну, професійну підготовку. А тому в інтересах держави залучити таких людей до відкриття бізнесу будинку.
Щоб українці залишилися вдома, навіть якщо інші країни будуть послаблювати карантинні обмеження і допомагати з виїздом, уряд обіцяє створити нові робочі місця та вигідні умови для кредитування малого і середнього бізнесу.
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«З мінімальною процентною ставкою на тривалий термін і з можливою відстрочкою виплати тіла кредиту, щоб це був справді такий початковий кредит», – зазначив прем'єр.
Зараз, Кабмін спільно з Мінекономіки та банкірами працюють над програмою дешевого кредитування – "Нові гроші".
Також обіцяють програми для підтримки і стимуляції вже існуючого бізнесу, щоб зберегти робочі місця.
Прем'єр розповів, що в деяких країнах Європи роботодавці-аграрії організовували чартерні авіарейси, щоб перевозити робітників з інших країн. Однак Україна буде намагатися задіяти заробітчан вдома, переговорів про те, щоб вивезти українців на роботу в інші країни не ведеться.
Нагадаємо, розкрито хитра схема влади, яка вижене українців на роботу.
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