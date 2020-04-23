Олігарх Рінат Ахметов продовжує впевнено втрачати свої статки

Про це пише агентство Bloomberg.

За підрахунками експертів, за останні сім років статки скандально відомого олігарха скоротилися на 80%.

В першу чергу, це відбулося через величезний спад сировинних ринків.

Як відомо, в 2013 році, до початку російської агресії, статки донецького олігарха Ріната Ахметова становили 22,4 мільярда доларів.

За даними журналу Forbes, за останній рік його статки скоротилися з $6 млрд до $2,4 млрд, що опустило його на 875 місце (272-е роком раніше) у рейтингу мільярдерів.

Журналісти стверджують, що зараз Рінат Ахметов всіма силами намагається утримати свій бізнес на плаву, оскільки пандемія уханьського вірусу привела до зниження цін на промислові товари.

Холдинг ДТЕК, що належить Ахметову, також відчув серйозний удар на тлі падіння світових цін на метали, а також зростання курсу гривні по відношенню до долара більш ніж на 16%.

Крім цього, на заробітках олігарха Ріната Атметова відбилася і аномально тепла погода взимку, оскільки країна зменшила споживання електроенергії та газу в цей період.

"ДТЕК звик покладатися на себе у кризових ситуаціях і вирішувати їх. Але сьогодні наш запас міцності закінчився", - визнали в олігарха.

Раніше ми розповідали, що ДТЕК Ахметова рекордно накрутив ціни на комуналку. На це вказують дані держпідприємства "Оператор ринку".

Мова йде про підвищення цін у так званому Бурштинському енергоострові, куди входить вся Закарпатська, а також частково ще Івано-Франківська та Львівська області.

Більшу частину "острова" контролює "ДТЕК Західенерго", яким володіє український олігарх Рінат Ахметов. Тут перекритий імпорт енергії, а без конкуренції ціни в рази вище, ніж в Європі.

З понеділка в інших регіонах україни максимальна вартість послуг склала 38 євро (1104 гривні) за МВт*год. А жителям Бурштинського острова підняли планку до 60 євро (1677,84 гривень) за МВт*год. І це відразу після Пасхи, коли енергоспоживання знижується. Так чи інакше, ціни стали найбільшими в Європі.

Нагадаємо, ДПЕК Ахметова рекордно накрутив ціни на комуналку, українці в гніві.

Як повідомляла Politeka, Зеленський не стримався і накинувся на Ахметова через розкішну віллу.

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