Українців попередили про затримки в виплати допомог з тимчасової непрацездатності, вагітності та пологах

Про це заявив Фонду соціального страхування України.

Зазначається, що виплати затримають на 13 днів.

Таку ситуацію пояснили зменшенням надходжень ЄСВ з-за того, що розмір фонду оплати праці по країні більш низький, ніж прогнозований, а також через зменшення обсягів виробництва під час карантину.

У Фонді додали, що термін може змінитися, оскільки залежить від суми щоденних надходжень до бюджету фонду.

"У березні на рахунок Фонду надійшло 2,1556 млрд гривень частки єдиного внеску, витрати Фонду за той же період склали 2,2555 млрд гривень. За підсумками i кварталу Фонду надійшло на 219,3 млн грн менше частки ЄСВ від плану", — йдеться в повідомленні.

За інформацією прес-служби, строки надходжень виплат залежать і від дати подання заяв-розрахунків на виплату лікарняних від роботодавця. Тому в ФСС рекомендують тримати зв'язок з роботодавцем і бухгалтером підприємства, щоб знати дату подачі заяви-розрахунку.

"Коли ви знаєте дату подачі заяви-розрахунку, стежити за виплатами можна на телеграм-каналі ФССУ, де в оперативному режимі оновлюється інформація щодо сум та дат, за які Фондом профінансовано матеріальне забезпечення та страхові виплати", - йдеться в повідомленні.

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