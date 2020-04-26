Найближчим часом курс долара буде залежати від багатьох факторів

Як повідомляє Politeka.net, свій прогноз озвучив глава аналітичного відділу Forex Club Андрій Шевчишин, передає "Главред".

24 квітня довідковий курс долара склав 27,01 гривні за долар. Андрій Шевчишин передбачив, що буде з курсом.

За словами експерта, до кінця квітня долар буде коштувати близько 27 гривень за один "зелений". На курс української валюти вплине рішення Національного банку знизити облікову ставку з 10 до 8%. Крім того, регулятор повинен знизити обсяг купівлі валюти на ринку з 50 до 20 мільйонів доларів.

"Така динаміка спостерігається після того, як Національний банк України знизив облікову ставку з 10% до 8% річних. Регулятор також повідомив, що очікує отримання першого траншу від Міжнародного валютного фонду в розмірі близько 2 млрд доларів вже в поточному кварталі", - повідомив аналітик.

Він звернув увагу на прогноз Нацбанку, згідно з яким економіка України замість зростання на 3,7% до кінця року впаде на 5%. Причиною називають епідемію китайського вірусу.

Сам експерт відзначає, що на курс долара в Україні впливають багато факторів. В першу чергу, зниження ажіотажного попиту на іноземну валюту як з боку бізнесу, так і з боку пересічних громадян. До того ж, ринок зберігає девальваційні очікування, тому на тлі зміцнення курсу будуть нові покупки, як тільки з'явиться додаткова ліквідність.

Економіст підкреслив, що шанси на черговий договір з МВФ і зниження зацікавленості імпортерів стануть все менше і менше впливати на ринок. І щоб зміцнити гривню у майбутньому, потрібні будуть нові драйвери.

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