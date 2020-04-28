Можна виїхати тільки за однієї умови

Заробітчани зможуть поїхати в країни Європейського Союзу тільки за однієї умови

Цю інформацію підтвердив посол Естонії в Україні Каймо Кууск, пише ERR.

За його словами, Кабінет міністрів заборонив робочі поїздки за кордон для українців в умовах карантину.

Тепер виїхати через наземні пункти пропуску на кордоні вдасться тільки для зустрічі з родичами, які живуть у країнах Європейського Союзу.

"Фінляндія хотіла ввезти сезонних працівників, в загальній складності 14 тис. осіб. Були довгі переговори, і в кінці кінців Фінляндії вдалося вмовити Україну. Однак після доставки перших 200 осіб у Гельсінкі уряд України призупинив подальші чартерні рейси, і сезонних працівників більше за кордон не випускають", - підкреслив дипломат.

Посол Естонії також додав, що виїхати українцям можна, якщо в конкретній країні ЄС є рідня. Наземні пункти пропуску в умовах карантину дозволяють виїхати в Польщу, Румунію, Угорщину, Словаччину.

Раніше ми розповідали, що українців хотіли вивозити з країни для порятунку Польщі. Відомо, що Варшава готувала чартерний рейс. який повинен був привезти в країну українських працівників.

Як відомо, у сусідній Польщі також введено карантин через епідемію китайського вірусу, і через обмежувальні заходи в країні не вистачає працівників у сільському господарстві.

Місцеві фермери не зможуть зібрати врожай без сезонних робітників, які зазвичай приїжджали з України.

Також ми повідомляли, що Кабмін не хоче випускати з країни заробітчан. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, українці, які працювали за кордоном, отримали хороший досвід. А тому в інтересах держави залучити їх знання і кваливикацию для відкриття бізнесу будинку.

Нагадаємо, розкрито хитра схема влади, яка вижене українців на роботу.

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