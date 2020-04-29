НБУ продовжує дотримуватися політики відмови від банкнот малого номіналу

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба національного регулятора.

Повідомляється, що НБУ запустить нові гроші в обіг вже в червні 2020 року.

Мова йде про монети номіналом 10 гривень, які офіційно запустять в оборот вже 3 червня.

У прес-службі підкреслили, що номінальний ряд гривні в кінці кінців скоротиться до оптимального розміру - 12 номіналів. Всього в ньому залишиться 6 номіналів монет (10 і 50 копійок, 1, 2, 5 і 10 гривень) і 6 номіналів купюр (20, 50, 100, 200, 500 і 1000).

Таке співвідношення активно використовують провідні центральні банки (Канада, Сполучене Королівство, Японія, Данія та інші).

Як відомо, нова монета номіналом 10 гривень - невелика за розмірами, легка. Її діаметр становить всього 23,5 мм, вага - 6,4 грама.

У прес-службі розповіли, що її виготовили з цинкового сплаву з гальванічним покриттям нікелем. На реверсі монети номіналом 10 гривень зображено портрет українського гетьмана Івана Мазепи; на аверсі в центрі розміщено номінал монети.

Раніше ми розповідали про нові гроші, які з'явилися восени 2019 року. Мова йде про монети п'ять гривень, які вже запустили в оборот, тому вони скоро замінять застарілі купюри.

Варто відзначити, що НБУ з 1 жовтня 2019 року виводить з обігу монети номіналом 1, 2 і 5 коп. і поступово буде виводити з обігу монети номіналом 25 коп., однак поки вона залишиться платіжним засобом.

Фінансові експерти стримано реагують на оновлені купюри і нові монети, але одноголосно стверджують, що українська економіка потребує у великих купюрах — 2000 і 5000 гривень.

Нагадаємо, нові купюри скоро опиняться в руках українців: названа важлива дата.

Як повідомляла Politeka, афера з новою купюрою в 1000 гривень набирає обертів: «гроші з повітря».

Також Politeka писала, що в Україні з'являться нові гроші: названа дата.