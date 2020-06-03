Що потрібно знати простим українцям

Стали відомі подробиці запуску в обіг нової монети номіналом 10 гривень

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба Національного банку.

Відомо, що нова монета запущена в обіг з сьогоднішнього дня, 3 червня.

В Нацбанку наголосили, що нова монета номіналом 10 гривень стане останньою в оновленні банкнотно-моментного ряду гривні, адже раніше були видозмінені 1 і 2 гривні, а також з'явилася нова монета в 5 гривень.

На реверсі монети номіналом 10 гривень зображено портрет українського гетьмана Івана Мазепи; на аверсі в центрі в обрамленні давньоруського орнаменту розміщено номінал монети.

У прес-службі держрегулятора додали, що нова монета виготовлена з цинкового сплаву з гальванічним покриттям нікелем, а її вага становить всього 6,4 р.

У Національному банку також запевнили, що спеціально обмінювати банкноти на нові монети номіналом 10 гривень не потрібно. Купюри поступово будуть виводити з обігу, але вони залишаються платіжним засобом.

Згідно з планами НБУ, в номінальному ряді гривні залишиться шість монет (10 і 50 копійок, 1, 2, 5 і 10 гривень) і шість банкнот (20, 50, 100, 200, 500 і 1 000 гривень).

Раніше ми розповідали про те, що 2 червня Національний банк ввів в обіг нову монету. Зокрема, була випущена сувенірна монета зі срібла і на ній розмістили зображення нічного метелика совки розкішною.

Як підкреслили в прес-службі регулятора, тираж сувенірної монети номіналом 10 гривень буде обмежений всього 2500 екземплярів, а вартість однієї монети складе 1075 гривень.

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