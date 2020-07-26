Кредитний договір українця відмовився посвідчувати нотаріус

Про це у своєму відгуку на порталі "Мінфін" повідомив незадоволений клієнт.



За його словами, все сталося під час карантину.

"Мали необережність взяти іпотечний кредит в ПриватБанку, категорично не рекомендую! У зв'язку з пандемією запропонували нам кредитні канікули. Нещодавно ПриватБанк повідомив, що нам необхідно оформити додаток до кредитного договору, який повинен завірити нотаріус. У призначений час разом з менеджером пішли до державного нотаріуса, але вона відмовилася завіряти цей «документ» у зв'язку з тим, що він суперечить закону, здоровому глузду і самому собі", - відзначив обурений клієнт банку.

Крім того, у клієнта банку виникли труднощі з юристами установи.

"Нотаріус внесла потрібні поправки, але в них категорично не хочуть вникнути юристи Привату. Зв'язатися з кимось з юристів Привату неможливо. У службі підтримки рекомендують звертатися до менеджеру, але він не може допомогти, бо сам в шоці! Хотілося б знайти якийсь консенсус і конструктив, але на жаль Приват вже давно належить до позичальників, як своєї власності", - упевнений клієнт.