Кредитний договір українця відмовився посвідчувати нотаріус
Про це у своєму відгуку на порталі "Мінфін" повідомив незадоволений клієнт.
За його словами, все сталося під час карантину.
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"Мали необережність взяти іпотечний кредит в ПриватБанку, категорично не рекомендую! У зв'язку з пандемією запропонували нам кредитні канікули. Нещодавно ПриватБанк повідомив, що нам необхідно оформити додаток до кредитного договору, який повинен завірити нотаріус. У призначений час разом з менеджером пішли до державного нотаріуса, але вона відмовилася завіряти цей «документ» у зв'язку з тим, що він суперечить закону, здоровому глузду і самому собі", - відзначив обурений клієнт банку.
Крім того, у клієнта банку виникли труднощі з юристами установи.
"Нотаріус внесла потрібні поправки, але в них категорично не хочуть вникнути юристи Привату. Зв'язатися з кимось з юристів Привату неможливо. У службі підтримки рекомендують звертатися до менеджеру, але він не може допомогти, бо сам в шоці! Хотілося б знайти якийсь консенсус і конструктив, але на жаль Приват вже давно належить до позичальників, як своєї власності", - упевнений клієнт.
Співробітники банку вже почали розбиратися, пообіцявши перевірити деталі ситуації.
"Ми звернулися до Вас в особистому повідомленні і зажадали контактні дані, щоб перевірити інформацію і розібратися в ситуації.
Нагадаємо, ПриватБанк змінює умови, оплата покупок обернулася проблемою: "Мінус 20 тисяч гривень".
Як повідомляла Politeka, ПриватБанк попередив українців, вводяться нові правила оплати
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