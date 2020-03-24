Я люблю понеділок! Тому що за ним приходить вівторок, а там і п'ятниця недалеко
- І зітріть з дверей боцмана нецензурне слово!
- Це його прізвище!
- Він що, там з усіма родичами живе ?! У нього всі двері списані!
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Якщо колеги не помічають вашої відсутності на роботі, то радіти рано. Швидше за все вас скоротять першим
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Після того, як в дитячому журналі з'явився малюнок Путіна "кішка - вигляд ззаду" випадково догори ногами, на редактора порушили кримінальну справу за розповсюдження порнографії.
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- Купіть у нас лотерейний квиток! Купіть!
Головний приз - автомобіль!
- Не потрібен мені автомобіль. Я люблю ходити пішки.
- А ви все одно купіть, не всі ж виграють...
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Особисто я практично з усіма в усьому згоден. В цілому. Але в дрібниці краще не вдаватися - там і до бійки недалеко.
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Жінка залишила чоловіка з сином удома. Вирішила подзвонити з роботи, перевірити обстановку:
- Ну як Ви там, мої чоловіки?
- Цар хропе, холоп іграшки збирає!
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Як мені добре! Все складається за планом! Я щасливий у всьому! Особливо в особистому житті! Мені хтось повірив? А даремно. Якби було все добре, я б не переконував себе та інших про це в статусах.
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У наш час лікарі найкраще діагностують фінансовий стан пацієнта.
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Якщо блогер раптом перестав матюкатися і почав постити високоморальні і благочестиві пости, значить, серед підписників з'явилася його мама.
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- Як дізнатися, їстівні гриби чи ні?
- По будильнику.
- Це як?
- Повечеряв грибами, якщо почув дзвінок будильника вранці - їстівні.
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Завтра тобі сильно не сподобається, що сьогодні ти ще не спиш...
Нагадаємо, Путіна висміяли за «феню» на офіційній зустрічі: «в Бутирку на курси його».
Раніше Politeka повідомляла, український карикатурист вміло висміяв Путіна.
Також Politeka писала, що Дмитра Медведєва підняли на сміх в Європі.