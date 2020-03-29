Щовечора після перегляду новин я обов'язково включаю фільм жахів, щоб хоч якось заспокоїтися

- Класні штани.

- Спасибі, це піжамні.

- Чому ти ходиш в піжамних штанях по вулиці?

- Тому що вони класні.



***

- Дівчино, вас підвезти?

- Ще чого! Відразу лапати почнете!

- Ну що ви! А раптом у вас коронавірус ?!

- Можу маску надіти ...

***

- Ой, а ти хто?

- Смерть!

- А чому у навушниках?

- Іду до твого сусіда з перфоратором!



***

– Уявляєш, вчора ввечері йшла додому, і в темному провулку на мене напав маніяк!

- Який жах!

- Во-во! Саме це він мені і сказав

***

- Ви не боїтеся померти від коронавируса?

- У мене кредити в трьох банках, мене відкачають.



***

Вогонь! Батарея! Пл-і-і! Ой, не плі, не плі!



***

В ліжку. Вона:

- Ну, прошепчи мені на вухо щось дуже брудне.

- Наша кухня.

***

Якщо вам хтось винен грошей - ідіть до нього додому, він зараз там.

***

- Ізя, чому ніде в світі так і не вдалося побудувати комунізм?

- Тому, Сьома, що в процесі його будівництва рано чи пізно завжди закінчується їжа.



***

По-справжньому логічні люди впевнені, що "стакан" - наполовину "ста", наполовину "кан".



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