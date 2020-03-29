Щовечора після перегляду новин я обов'язково включаю фільм жахів, щоб хоч якось заспокоїтися
- Класні штани.
- Спасибі, це піжамні.
- Чому ти ходиш в піжамних штанях по вулиці?
- Тому що вони класні.
***
- Дівчино, вас підвезти?
- Ще чого! Відразу лапати почнете!
- Ну що ви! А раптом у вас коронавірус ?!
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- Можу маску надіти ...
***
- Ой, а ти хто?
- Смерть!
- А чому у навушниках?
- Іду до твого сусіда з перфоратором!
***
– Уявляєш, вчора ввечері йшла додому, і в темному провулку на мене напав маніяк!
- Який жах!
- Во-во! Саме це він мені і сказав
***
- Ви не боїтеся померти від коронавируса?
- У мене кредити в трьох банках, мене відкачають.
***
Вогонь! Батарея! Пл-і-і! Ой, не плі, не плі!
***
В ліжку. Вона:
- Ну, прошепчи мені на вухо щось дуже брудне.
- Наша кухня.
***
Якщо вам хтось винен грошей - ідіть до нього додому, він зараз там.
***
- Ізя, чому ніде в світі так і не вдалося побудувати комунізм?
- Тому, Сьома, що в процесі його будівництва рано чи пізно завжди закінчується їжа.
***
По-справжньому логічні люди впевнені, що "стакан" - наполовину "ста", наполовину "кан".
Нагадаємо, російське свято висміяли в мережі: «велике убозтво».
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