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Фонд боротьби з корупцією, заснований урядом, був розікрадений невстановленим колом осіб.
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Стеження встановило, що об'єкт страждає манією переслідування.
***
Ось ви кажете, що мультики не впливають на життя. А багато хто досі їдять бутерброд з ковбасою вниз тільки тому, що в мультику один кіт сказав, що так смачніше...
***
МОЗ:
«Алкоголь не рятує від коронавируса».
Алкоголь:
"Хто б казав…"
***
Вони стояли і дивилися один на одного з подивом.
– Дожилася — подумала білочка.
– Допилася — подумала смерть.
***
– Хочу хом'яка.
– За ним треба доглядати, стежити, прибирати, регулярно годувати, міняти воду, грати з ним.
– Хочу стати хом'яком.
***
Тепер можна говорити, що ти не поїхав у відпустку на закордонний курорт через коронавірус а не тому, що немає грошей.
***
Я ось зараз думаю, що за вірус такий? Його вбиває мило, але не беруть жодні ліки. Може, замість таблетки шматок мила з'їсти?!
***
Ревнивий чоловік дружині:
– А з Брюсом Віллісом ти б переспала за мільйон доларів?
Дружина:
– Переспала б, якщо б назбирала.
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