- Колеги, можемо перенести відеоконференцію на 30 хвилин? У мене форс-мажор, раптово доварити сардельки

Тим, хто нормально пересидить карантин, можна спокійно удвох клеїти шпалери.

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- Ви втратили роботу через пандемію? Значить, вам терміново потрібно отримати допомогу по безробіттю!

- А сума яка?

- До чого тут гроші, це брошура така: «Допомога по безробіттю».

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Фонд боротьби з корупцією, заснований урядом, був розікрадений невстановленим колом осіб.

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Стеження встановило, що об'єкт страждає манією переслідування.

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Ось ви кажете, що мультики не впливають на життя. А багато хто досі їдять бутерброд з ковбасою вниз тільки тому, що в мультику один кіт сказав, що так смачніше...

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МОЗ:

«Алкоголь не рятує від коронавируса».

Алкоголь:

"Хто б казав…"

***

Вони стояли і дивилися один на одного з подивом.

– Дожилася — подумала білочка.

– Допилася — подумала смерть.

***

– Хочу хом'яка.

– За ним треба доглядати, стежити, прибирати, регулярно годувати, міняти воду, грати з ним.

– Хочу стати хом'яком.

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Тепер можна говорити, що ти не поїхав у відпустку на закордонний курорт через коронавірус а не тому, що немає грошей.

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Я ось зараз думаю, що за вірус такий? Його вбиває мило, але не беруть жодні ліки. Може, замість таблетки шматок мила з'їсти?!

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Ревнивий чоловік дружині:

– А з Брюсом Віллісом ти б переспала за мільйон доларів?

Дружина:

– Переспала б, якщо б назбирала.

Нагадаємо, пропагандистку Симоньян довели до божевілля одним жартом, весь Кремль на вухах.

Як повідомляла Politeka, світові лідери висміяли Трампа перед самітом НАТО, конфуз потрапив у мережу.

Також Politeka писала, що п'яні «в мотлох» росіяни влаштували НП в аеропорту.