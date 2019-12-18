Офіційний представник «народної міліції ЛНР» Андрій Марочко жорстко осоромився в ефірі місцевого телеканалу
Офіцер ЗСУ та відомий блогер Анатолій Штефан з позивним «Штірліц» опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук курйозне відео – шматочок ефіру програми пропагандистського телеканалу «Луганськ 24».
У кадрі – ведучий, який бере коментар у «народного міліціонера». У якийсь момент Марочко без видимих причин переходить на українську мову, використавши словосполучення «політична доцільність» у коментарі про події Майдану.
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Особливої уваги заслуговує обличчя телеведучого в цей момент, який відразу ж кинувся перебивати чоловіка
«Той момент, коли агент Головного управління розвідки України під прикриттям ледь не спалився», – пожартував Штефан.
Раніше ми розповідали про те, що колишній «народний мер» захопленої Горлівки Едуард Матюха виявився українським розвідником.
Скандальну інформацію підтвердили в прес-службі Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Відомо, що саме на це відомство працював Матюха.
Як з'ясувалося, розвідник, який вже встиг прославитися як український «Штірліц», дійсно виконував у так званій «ДНР» завдання ГУР.
«Зокрема, збір доказів про причетність Російської Федерації до війни на Донбасі, на сході України. Це було ще в 2014 році, а до якого часу, я вам не можу сказати», - повідомили в розвідці.
Нагадаємо, ватажок "ДНР" вирішив "повернути" Київ в РФ, шалена заява потрапила на камеру.
Як повідомляла Politeka, знакові фото з Донецька вразили українців: як у Росії люблять "своїх" на Донбасі.
Також Politeka писала, що ватажки бойовиків "Л/ДНР" на відео заявили про свій злочин.