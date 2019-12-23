З сином королеви Єлизавети II, принцом Чарльзом стався кофуз на очах у всіх

71-річний спадкоємець престолу під час урочистої церемонії супроводжував 93-річну королеву, пише Рoliteka.net.

Обидва сиділи на своїх тронах, і в момент промови Єлизавети, Чарльз раптово відключився. Приховати не вдалося - це помітили фанати королівської сім'ї. (Щоб подивитися відео, доскорольте до кінця сторінки)

У мережы відбулося бурхливе обговорення кадрів. Деякі обурювалися, інші ж навпаки - нагадували про вік принца.

Варто відзначити, що користувачі мережі помітили - королева дуже втомлена і слабка. Раніше вже з'явилися чутки, що Єлизавета віддасть право управління країною старшому синові, проте британці впевнені, що королівська корона перейде онукові, Вільяму.

Раніше ми писали, що принц Чарльз став єдиним членом королівської сім'ї, який захистив дружину принца Гаррі, Меган Маркл.

Насамперед, королева Єлизавета II не дуже була задоволена вибором онука, адже його майбутня дружина виявилася актрисою, та ще й розведеною.

У своєму інтерв'ю Меган Маркл зізналася, що їй нема з ким навіть поговорити.

Проте принц Чарльз навіть зміг замінити Меган рідного батька.

Саме син королеви допоміг колишній актрисі влитися в сім'ю. За словами джерел, принц Чарльз не зміг встояти перед харизмою невістки.

Нагадаємо, молодший син королеви принц Ендрю, втягнутий в скандал, який може для нього погано закінчитися.

Тому його старший брат Чарльз пригадає йому всі образи і все інше, наскільки це можливо, і намагатиметься прибрати його з новин, наскільки йому це буде можливо.

Цьому конфлікту між братами вже багато років — він почався з невдоволення Чарльза роботою Ендрю в якості торгового представника Великобританії і нібито одержимості останнього грошима і впливом.

Уточнюється, що результати скандалу торкнутися і дочок принца Ендрю – Беатріс і Євгенії. Передбачається, що вони перестануть відвідувати значимі сімейні заходи, адже вони не є близькими родичами майбутнього монарха, по суті.

Нагадаємо, катастрофа в сім'ї Єлизавети ІІ: принц Чарльз вирішив «прибрати» рідного брата, деталі скандалу

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