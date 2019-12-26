В мережі висміяли реакцію Володимира Путіна на черговий дивний монолог Володимира Жириновського

У четвер, 26 грудня, президент РФ прийняв участь в Держраді з сільського господарства. Серед інших російських чиновників на ньому виступав і лідер ЛДПР Володимир Жириновський. Як повідомляє Politeka, відповідними відео поділився у своєму Твіттер кремлівський журналіст Дмитро Смирнов (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку вниз).

Під час свого виступу Жириновський відзначився одразу кількома дивними висловлюваннями. Так, він розповів про своїх кроликів.

«Я тримаю кроликів. Йду на демонстрацію - щось у мене свербить, неприємно. Повертаюся - лапка кролика потрапила між дощок, і він пищить. Я за десять кілометрів відчуваю - у мого кролика біда!», - поділився лідер ЛДПР.

Також він розповів про те, що, живучи в Москві, він змушений пити воду тільки з пляшок. При цьому, під час його гнівної тиради про воду, камера показала Путіна, який важко зітхнув і подивився на політика нудьгуючим поглядом.

«Погляд і подих: Путін слухає Жириновського», - підписав відповідне відео Смирнов.

В мережі почали активно обговорювати слова Жириновського і реакцію Путіна.

«коли треба замазати картину крадіжок і злочинів…на сцену випускають чергового клоуна з 30-річним стажем...», «навіть не знаю хто з цих двох дідів більше поїхав дахом», «проведіть на заслужений відпочинок цього шамана який марить…дістав мабуть і Путіна вже теж дуже сильно», «Путін: "Добре що я пістолет не взяв сьогодні" Всі інші: "Якщо не застрелить його, то тиран не справжній», - пишуть люди.

Раніше ми писали про те, що опублікував дев'ять пропозицій своєї партії про внесення поправок до Конституції РФ.

Серед них особливої уваги заслуговує сьомий пункт цього «віш-листа», в якому партія ЛДПР пропонує наступне:

«Перейменувати посаду глави держави. Чому ми повинні використовувати чужий термін «президент»? Нашим назвою може бути «Верховний правитель» – його вже використав Колчак».

Взгляд и вздох: Путин слушает Жириновского pic.twitter.com/tVSAqrELff — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 26, 2019

Нагадаємо, Жириновський запропонував позбутися президента РФ.

Як повідомляла Politeka, знавіснілий Жириновський накинувся на Галкіна через Зеленського.

Також Politeka писала, що Жириновський затаїв образу на Трампа, пообіцявши помститися.