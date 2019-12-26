Прем'єр-міністр Російської Федерації Дмитро Медведєв поділився фото з російським президентом Володимиром Путіним

На знімку, розміщеному в Twitter, вони виходять з кабінету уряду, передає Politeka.

«Президент на традиційній передноворічній зустрічі з членами уряду підбив підсумки роботи у році, що минає. Подякував главі держави за увагу до діяльності уряду і підтримку», – підписав фотографію Медведєв.

Однак знімок дуже швидко став предметом насмішок. А все – через зріст обох високопоставлених чиновників. Фотограф постарався відобразити їх у русі і створити ілюзію, що Медведєв, зріст якого 163 см, вище Путіна (172 см). Однак тут по-повній спрацювала приказка: «Хотів як краще, а вийшло, як завжди».

Користувачі соцмереж моментально «спалили» зріст Путіна і Медведєва, лише глянувши на двері у них за спиною.

«Дверна ручка, як правило,встановлюється на висоті 1 м від підлоги.Неважко визначити зріст цих недомірків.Руча вище рівня ліктя. У Діми 1 м 58 см у Вови 1 м 55 см», – написав користувач під ніком Хоста Абігуа.

«Якщо враховувати їх підбори що фотограф як зазвичай їх з підлоги фотографує, то взагалі 145-150 см. Вони стоптались», – додав якийсь Олександр.

У цілому ж коментарі яскраво демонструють ставлення росіян до своїх вождів.

«Чоловік №1 і №2», «в одного штанці на розмір довше, а у другого на розмір коротше...», «Злі гноми», «Він не вище, він «перспективніше»...», «Кремлівські хоббіти», «на дитячий ранок чешуть в костюмах чиновників», «Чому ялинка вище них на фото? Непорядок!!!», «Ці два убогих отруюють життя десяткам мільйонів людей», «Медведєв на передньому плані і вище президента. я думаю, що це натяк на 2024 рік. згадайте моє слово, він з великої політики не пішов і ще побореться за верховну владу», – пишуть під знімком.

Не обійшлося в коментарях і без мемів. На одному з них це ж фото показано «очима Путіна», а також засвічені підбори на туфлях обох чиновників.

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