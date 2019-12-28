Віталік не любив збиті вершки, тому під час любовних утіх мазав дружину голубцями

– Ой, ви чули? Наш мер перестав красти!

– Та ви шо! І коли похорон?

***

– Алло, це служба захисту тварин?

— Так.

– Терміново приїжджайте! У дворі на дереві сидить листоноша і нецензурно ображає мого пса!

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- А мені дідусь морозиво не купує, щоб я не застудилася.

- Який турботливий старий жаднюка.

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- Ура, п'ятниця! - радісно закричав мозок... І поніс попу в невідомому напрямку.

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У дитинстві Олексій мріяв стати космонавтом, Ваня - спортсменом, а Сергійко - алкоголіком. У підсумку перші двоє спилися, а третій таки домігся свого.

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- Я дуже дурна?

- Ні, ти слабо розумна.

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Дружина дресирувальника цирку отримує після сексу сахарок.

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- Вік не перешкода. Хіба не бачиш? Всередині я інший. Тіло - всього лише оболонка, адже головне - душа. Просто повір мені.

- Без паспорта все одно не продам.

- Фу бути такою.

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На питання "Ти де працюєш?" потрібно замість "я зараз не працюю" відповідати "я можу собі дозволити не працювати". Й ось ви вже не безробітний невдаха, а солідний чоловік.

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Якщо лякати страуса через кожні 15 сантиметрів, то за ним можна садити картоплю.

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Щоб влітку добре виглядати на пляжі, Люся ще з зими почала відгодовувати свою кращу подругу Оксану.

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Ввічливий чоловік запитає: «можна я приїду?»

Хороший чоловік скаже: «я приїду»

Справжній чоловік запитає: «тобі в сирному лаваші?»

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– Скажи, коханий, в мене красиве волосся?

— Дуже красиве, довге, шовковисте! Але ти знаєш, ноги все-таки краще голити...

***

- Дівчино, поїхали до мене.

- Ну я не можу так відразу, мені треба звикнути до тебе.

- Ну поїхали, я живу тут недалеко, в Конча-Заспі.

- Господи, як швидко я до тебе звикла.

Нагадаємо, що голого Тарзана висміяли в мережі «діду, ви зовсім з глузду з'їхали».

Як повідомляла Politeka, стало відомо, що українці висміяли «патріотичні» пориви співачки-запроданки.

Також Politeka писала, що Світоліна несподівано проміняла ракетку на сковорідку.