Віталік не любив збиті вершки, тому під час любовних утіх мазав дружину голубцями

 – Ой, ви чули? Наш мер перестав красти!
 – Та ви шо! І коли похорон?

***

–   Алло, це служба захисту тварин?
— Так.
– Терміново приїжджайте! У дворі на дереві сидить листоноша і нецензурно ображає мого пса!

***

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- А мені дідусь морозиво не купує, щоб я не застудилася.
- Який турботливий старий жаднюка.

***

- Ура, п'ятниця! - радісно закричав мозок... І поніс попу в невідомому напрямку.

***

У дитинстві Олексій мріяв стати космонавтом, Ваня - спортсменом, а Сергійко - алкоголіком. У підсумку перші двоє спилися, а третій таки домігся свого.

***

- Я дуже дурна?
- Ні, ти слабо розумна.

***

Дружина дресирувальника цирку отримує після сексу сахарок.

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- Вік не перешкода. Хіба не бачиш? Всередині я інший. Тіло - всього лише оболонка, адже головне - душа. Просто повір мені.
- Без паспорта все одно не продам.
- Фу бути такою.

***

На питання "Ти де працюєш?" потрібно замість "я зараз не працюю" відповідати "я можу собі дозволити не працювати". Й ось ви вже не безробітний невдаха, а солідний чоловік.

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Якщо лякати страуса через кожні 15 сантиметрів, то за ним можна садити картоплю.

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Щоб влітку добре виглядати на пляжі, Люся ще з зими почала відгодовувати свою кращу подругу Оксану.

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Ввічливий чоловік запитає: «можна я приїду?»
Хороший чоловік скаже: «я приїду»
Справжній чоловік запитає: «тобі в сирному лаваші?»

***

– Скажи, коханий, в мене красиве волосся?
— Дуже красиве, довге, шовковисте! Але ти знаєш, ноги все-таки краще голити...

***

- Дівчино, поїхали до мене.
- Ну я не можу так відразу, мені треба звикнути до тебе.
- Ну поїхали, я живу тут недалеко, в Конча-Заспі.
- Господи, як швидко я до тебе звикла.

Нагадаємо, що голого Тарзана висміяли в мережі «діду, ви зовсім з глузду з'їхали».

Як повідомляла Politeka, стало відомо, що українці висміяли «патріотичні» пориви співачки-запроданки.

Також Politeka писала, що Світоліна несподівано проміняла ракетку на сковорідку.