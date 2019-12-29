Якщо є олімпіада з математики, то чому немає параолімпіади з математики? У ній брали б участь гуманітарії, а всі захоплювалися б їхньою мужністю

А що, якщо алкоголіки, які бухають на дитячому майданчику, - це діти, яких батьки колись забули покликати ввечері додому?

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Курка з дуже розвиненим материнським інстинктом вистежила і викупила свої яйця з супермаркету.

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- Є на борту гомеопат?

- А що сталося?

- Астрологу погано!

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- Ти, коли злишся, такий... сексуальний!

- Дівчино, я вам... в третій раз повторюю: пред'явіть документи!

- Бу-бу-бу, злий поліцейський.

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Дружина приходить додому з повним пакетом, дістає з нього пиво, таранку, раків, накриває галявину чоловікові, запитує:

– А що ти футбол не дивишся?

Чоловік:

– Сильно?

Дружина:

– Фара, бампер та капот.

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Дорогий дідусь Мороз! Давай, може, в цьому році грошима, га?

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Коли дивишся серіали англійською, складно зосередитися на сюжеті – весь час думаєш: який я розумний, що дивлюся це без перекладу.

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Була з чоловіком на риболовлі. Дізналася багато нових риб. Рибу-падлу і рибу-мерзоту зловити практично неможливо. А ось риба-красава ловиться добре.

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Важлива інформація до роздумів: макарони з котлетами - це просто інший агрегатний стан пельменів.

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- Чим відрізняється веселий байкер від сумного?

- У веселого байкера зуби в мошках!

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Оля щоранку приносила своєму чоловікові каву в ліжко, бо якщо вона не встигала, ранок починався з пива.

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- Олічка, може 150 грам коньячку для хоробрості?

- Не треба, я сюди вже хоробра прийшла.

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– Дивно, що у найбільших дурнів найкрасивіші жінки! - сказав чоловік.

- Підлесник! - усміхнулася дружина.

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- Ти поводився як джентльмен. Спасибі, що не лапав.

- Нема за що.

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