Якщо є олімпіада з математики, то чому немає параолімпіади з математики? У ній брали б участь гуманітарії, а всі захоплювалися б їхньою мужністю
А що, якщо алкоголіки, які бухають на дитячому майданчику, - це діти, яких батьки колись забули покликати ввечері додому?
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Курка з дуже розвиненим материнським інстинктом вистежила і викупила свої яйця з супермаркету.
Пугачова в міні-сукню засвітила пікантну частину тіла: "у цієї жінки немає віку"
Лорак вперше за довгий час вийшла в світ з дочкою, вразивши виглядом: "Обличчя підкачало"
Подорослішалі діти Кіркорова вразили зовнішнім виглядом, фото облетіли мережу: «одне обличчя з...»
Безсоромна Волочкова роздяглася в танцювальному залі, оцінили не всі: "Яка величезна, кістлява..."
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- Є на борту гомеопат?
- А що сталося?
- Астрологу погано!
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- Ти, коли злишся, такий... сексуальний!
- Дівчино, я вам... в третій раз повторюю: пред'явіть документи!
- Бу-бу-бу, злий поліцейський.
***
Дружина приходить додому з повним пакетом, дістає з нього пиво, таранку, раків, накриває галявину чоловікові, запитує:
– А що ти футбол не дивишся?
Чоловік:
– Сильно?
Дружина:
– Фара, бампер та капот.
***
Дорогий дідусь Мороз! Давай, може, в цьому році грошима, га?
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Коли дивишся серіали англійською, складно зосередитися на сюжеті – весь час думаєш: який я розумний, що дивлюся це без перекладу.
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Була з чоловіком на риболовлі. Дізналася багато нових риб. Рибу-падлу і рибу-мерзоту зловити практично неможливо. А ось риба-красава ловиться добре.
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Важлива інформація до роздумів: макарони з котлетами - це просто інший агрегатний стан пельменів.
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- Чим відрізняється веселий байкер від сумного?
- У веселого байкера зуби в мошках!
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Оля щоранку приносила своєму чоловікові каву в ліжко, бо якщо вона не встигала, ранок починався з пива.
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- Олічка, може 150 грам коньячку для хоробрості?
- Не треба, я сюди вже хоробра прийшла.
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– Дивно, що у найбільших дурнів найкрасивіші жінки! - сказав чоловік.
- Підлесник! - усміхнулася дружина.
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- Ти поводився як джентльмен. Спасибі, що не лапав.
- Нема за що.
Нагадаємо, у мережі висміяли «вчених Л/ДНР»: «мова чорної діри».
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